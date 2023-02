Aquiles Álvarez habla de 'preocupante' las finanzas del Municipio de Guayaquil

Imagen referencial. El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez ofreció una rueda de prensa. Alertó sobre el estado preocupante de las finanzas en el Municipio. Foto: Facebook

Alexander García (I)

El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compareció ante los medios una semana después de imponerse en las elecciones de 2023. Advirtió sobre el estado "preocupante" de las arcas municipales.

Álvarez informó que en las cuentas municipales solo existían USD 3 millones hasta el martes 7 de febrero. Mientras, que hay cuentas por pagar de los meses de diciembre y enero por USD 9 millones, solo en el consorcio Urvaseo, de recolección de basura.

"La situación financiera del municipio es grave", indicó Álvarez la mañana de este lunes 13 de febrero. "Vamos a buscar que el flujo no tenga afectaciones para que la obra no pare. Vamos a gestionar recursos, no nos asusta, no nos preocupa…".

Retiro de rejas del Malecón no es prioridad

El nuevo burgomaestre también señaló que el retiro de las rejas del Malecón 2000, un tema polémico que mencionó en campaña, no es una prioridad. Y dijo que lo prioritario es trabajar en la seguridad ciudadana.

"Hoy no es prioridad para nada sacar las rejas del Malecón. Es mi sueño, pero primero es la seguridad", indicó el empresario. Añadió que tampoco estaban dadas para retirar el enrejado.

Entre los objetivos de la nueva administración están reducir los índices de criminalidad en la ciudad hasta diciembre del 2023, dijo. Para este mismo 13 de febrero está previsto que Álvarez se reúna con el nuevo gobernador del Guayas, Francisco Tabacchi, para trabajar el tema de la seguridad.

En la rueda de prensa en un hotel del centro de Guayaquil, Álvarez también ratificó que el futuro de las fundaciones municipales entrará a análisis.

Mientras que espera conocer con cuántos recursos cuenta un fideicomiso para el nuevo aeropuerto, a fin de que el Concejo Municipal pueda decidir sobre su destino, dijo.

El equipo de transición de la nueva administración prevé realizar visitas a todos los directores municipales. Álvarez se posesionará en el cargo el 14 de mayo de 2023.

