Centros comerciales abrirán con el semáforo amarillo al 30% del aforo; ¿los planes piloto pueden arrancar antes?  

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los centros comerciales de Ecuador, cerrados por la pandemia del covid-19, podrán volver a operar cuando la autoridad municipal de cada ciudad cambie cambie el semáforo de rojo a amarillo y máximo con el 30% de aforo. Lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de una rueda de prensa virtual, en la que también participó Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, la tarde de este miércoles 13 de mayo del 2020.

"Los centros comerciales están regulados o se deberían entender regulados también por el mecanismo del semáforo. Es decir, con el paso al amarillo, los comercios tienen una autorización con un aforo limitado para abrirse. Lo que sí estamos trabajando es en reglas específicas: el uso de ascensores y el patio de comidas. Pero irremediablemente tienen que vincularse al color del semáforo", señaló la Ministra de Gobierno.



¿Un municipio puede incluir a centros comerciales en un plan piloto?



"Sí. Podría un municipio, por ejemplo, decir vamos a hacer el plan piloto de los centros comerciales", informó Romo. Sin embargo, indicó que "lo ideal es que no tengamos planes piloto, sino que cambiemos el semáforo ¿Por qué? Porque el color amarillo permite más horas de circulación, más actividades en más horas. Si vamos abriendo más actividades, pero mantenemos el toque de queda hasta las 14:00, esto significa que los comercios pueden hacer más cosas en un tiempo más corto".



Actualmente, con semáforo rojo, en ciudades como Quito y Guayaquil, el toque de queda se aplica desde las 14:00 hasta las 05:00. El semáforo amarillo, en cambio, contempla un toque de queda de 18:00 a 05:00. Asimismo, con el cambio de color se autoriza la circulación de vehículos dos días a la semana (ahora es un día).





Protocolo para centros comerciales en Quito



​

El pasado 8 de mayo del 2020, el COE nacional, el Ministerio de la Producción y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, recibieron una carta del Comité Privado de Crisis de Quito (CPCQ) con una propuesta para la reactivación económica de la ciudad a partir del 11 de mayo. El Comité entregó un plan piloto para la reapertura paulatina de centros comerciales, que contempla los siguientes puntos:





1. Aforo solo hasta el 30%; con controles al ingreso y salida de visitantes.



2. Turnos para evitar la aglomeración de visitantes, tanto para ingresar al centro comercial como a los locales internos.



3. Controles de bioseguridad para medición de temperatura corporal, pediluvios, lavado de manos y uso obligatorio de mascarilla, entre otros.



4. Distanciamiento social en el ingreso con señalética y control de distanciamiento en los locales.



5. Control de acceso vehicular.



6. Limpieza y desinfección de superficies de contacto de manera permanente y de forma integral diaria al cierre del centro comercial.



7. Cuidado del estado de salud de sus colaboradores, con herramientas tecnológicas de trazabilidad para evitar la propagación del virus.





Ocho reglas para clientes del centro comercial:



1. Ceñirse a las disposiciones a cargo de los guardias de seguridad del centro comercial.



2. Usar obligatoriamente mascarilla u otros implementos de bioseguridad durante su estancia en el centro comercial.



3. Pasar obligatoriamente por una alfombra de desinfección de calzado (pediluvio) al ingreso al centro comercial.



4. No consumir alimentos o bebidas por pasillos o dentro de locales durante su estancia en el centro comercial.



5. Lavarse las manos al ingreso y salida del centro comercial.



6. No exceder el período máximo de estancia de 120 minutos por persona.



7. Respetar el uso exclusivo de ascensores para personas con discapacidad, embarazadas, mujeres con niños o adultos mayores. Los elevadores recibirán máximo 2 personas a la vez, para lo cual el centro comercial mantendrá un guardia para control.



8. No se permitirá el ingreso a personas con temperatura mayor a 37,3° centígrados ni a quienes no cumplen con el protocolo; sin que esto implique una medida discriminatoria, ya que aplica para todos, reza en el protocolo.





La Ministra recordó que "50 municipios están listos para un cambio de semáforo" para la reactivación económica del país, un anunció que realizó el presidente Lenín Moreno ayer, martes 12.

Como una medida para garantizar el movimiento seguro de vehículos, Romo indicó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional aprobó una modificación en las placas autorizadas para los automotores de los municipios que cambien al semáforo amarillo, como Daule y Palora.

​



¿Cómo será la circulación de vehículos en las ciudades con semáforo amarillo?

​



De acuerdo con la resolución del COE nacional, los lunes podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2 y 7.



Los martes, en cambio, los automotores que terminen en 3, 4, 5 y 8. Los miércoles, los vehículos con placas que finalicen en 5, 6 y 9.



Mientras, los jueves, estarán habilitados para circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8 y 0. Los viernes solo podrán transitar quienes tienen placas terminadas en 1, 9 y 0.





Reactivación de aeropuertos

​



La Ministra, además, se refirió a la reactivación de los aeropuertos que operan a escala nacional. "Estamos plantéandonos como un horizonte para la apertura de actividades el 1 de junio. Todavía nos encontramos trabajando en los protocolos de seguridad diferenciados para aeropuertos internacionales y nacionales".



Zevallos, por su parte, ratificó el informe Nro. 076 -consolidado por el Ministerio de Salud y emitido este miércoles- da cuenta de que Ecuador registró 67 nuevos contagios confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas: 30 486 personas infectadas, 3 433 pacientes recuperados y 3 878 fallecidos en el contexto del covid-19: 2 334 confirmados y 1 544 con sospecha.



El Ministro adelantó que, en las próximas horas, el Puesto de Mando Unificado de Pichincha dará a conocer nuevas acciones que se aplicarán exclusivamente en la provincia para enfrentar la pandemia.