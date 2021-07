Jorge Yunda: ‘Seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie’

Daniel Romero (I)

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se aferra al cargo. Tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Burgomaestre se pronunció en su cuenta de Twitter la tarde de hoy, jueves 1 de julio del 2021.

Yunda escribió: “El dictamen del TCE no me impide el ejercicio de mi cargo. La justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción”.

Se refiere a la acción de protección que le fue concedida de forma parcial por la jueza María Belén Domínguez. En dicha resolución que se conoció la mañana de hoy, Domínguez deja sin efecto el informe elaborado por la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano.

El Dictamen del #TCE no me impide el ejercicio de mi cargo, la justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción. Por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie. — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) July 1, 2021

El dictamen de la jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer establece que se elabore otro informe. Para eso, dice el documento, tiene que haber imparcialidad y los miembros de la Comisión de Mesa deben principalizar a su alternos “en cualquiera de las fases del proceso de remoción”.

Sin embargo, esa decisión es de primera instancia y fue apelada tanto por la defensa de Yunda como por la de los cuatro ediles que integran la Mesa. Así, la sentencia sube a la Corte Provincial de Pichincha para que sea ratificada o revocada.

Con base en el criterio de Domínguez, Yunda señaló que seguirá en funciones. “Seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie”, escribió en Twitter.

Esa posición dista de lo que había anunciado durante las dos últimas semanas. El lunes pasado, en entrevista con este Diario, el Burgomaestre señaló que respetaría la decisión del TCE porque es la entidad competente.

“Acataré y me iré a trabajar en mi empresa privada y en lo que siempre he hecho. Me acercaré a mi familia. Seguiré sirviendo a mi ciudad. No es necesario un cargo público para hacerlo”, dijo.