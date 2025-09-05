La Corporación Quiport dio a conocer que este sábado 6 de septiembre se realizará un cierre programado de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Mariscal Sucre, por lo que se tuvo que reprogramar los vuelos.

Más noticias

Vuelos reprogramados

Este cierre de las operaciones responde a trabajos de mantenimiento preventivos que se realizarán en la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Durante el sábado 6 de septiembre, las operaciones aéreas se suspenderán entre las 02:00 y las 14:00. A pesar de este cierre, Quiport aclaró que la terminal aérea continuará abierta con normalidad.

Según la información proporcionada por cada aerolínea, este es el listado de vuelos reprogramados:

Llegadas internacionales

Avianca, vuelo AV07 llega de Bogotá a las 00:34

Avianca, vuelo AV457 llega de El Salvador a las 00:35

Copa, vuelo CM829, desde Panamá a las 14:19

Avianca, vuelo AV7397 llega de Nueva York a las 14:20

Avianca, vuelo AV8377 llega de Bogotá a las 14:21

Llegadas nacionales

Aeroregional, vuelo RER840 llega de El Coca a las 15:35

Aeroregional, vuelo RER874 llega de Loja a las 16:20

Latam, vuelo LA1396, desde El Coca, a las 17:08

Latam, vuelo LA1392, desde Manta, a las 18:04

Latam, vuelo LA1366, desde Guayaquil, a las 20:21

Salidas internacionales

Avianca, vuelo AV124 sale a Bogotá a la 01:10

Copa, vuelo CM210 sale a Panamá a la 01:32

Avianca, vuelo AV7066 sale a Bogotá a la 01:40

Avianca, vuelo AV456 sale a El Salvador a la 01:40

Copa, vuelo CM153 sale a Panamá a la 01:40

Copa, vuelo CM828 sale a Panamá a la 15:36

Salidas nacionales

Latam, vuelo LA1363 sale a Guayaquil a las 00:20

Aeroregional, vuelo RER875 sale a Loja a las 14:00

Aeroregional, vuelo RER841 sale a El Coca a las 14:00

Latam, vuelo LA1361 sale a Guayaquil a las 14:!5

Avianca, vuelo AV1792 sale a Galápagos-San Cristóbal a la 14:20

Latam, vuelo LA1391 sale a Manta a las 15:44

Latam, vuelo LA1353 sale a Guayaquil a las 17:20

Latam, vuelo LA1359 sale a Guayaquil a las 18:37

Las siguientes fechas en que se realizarán cierres programados en el Aeropuerto de Quito son el 13 y 20 de septiembre

Recomendaciones para los pasajeros y comunicación directa

Si bien las aerolíneas serán responsables de comunicar cualquier cambio en vuelos, cancelaciones o reprogramaciones, Quiport recomienda a los pasajeros revisar sus itinerarios y comunicarse directamente con sus compañías.

Los contactos de aerolíneas en el aeropuerto de Quito están disponibles en el sitio oficial: https://www.aeropuertoquito.aero/aerolineas/

La medida busca prevenir cierres imprevistos por mantenimiento correctivo, garantizando así la eficiencia operativa del Aeropuerto Internacional de Quito.

⚠️¡Atención!

Este sábado 6 de septiembre se realizará el cierre programado del #AeropuertoUIO, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en pista, en el horario de 02:00 a 14:00. Revisa los cambios en tu itinerario aquí: https://t.co/YPV5X6WbcI pic.twitter.com/wmX6oJhwgU — Aeropuerto Internacional de Quito (@AeropuertoUIO) September 4, 2025

Te recomendamos