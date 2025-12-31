El cierre del año en Quito sumó una nueva escena a su agenda tradicional. Este 31 de diciembre de 2025, el Festival de Monigotes de la av. Amazonas incorporó por primera vez la carrera ‘Corramos con tacos Deuna’. La propuesta mezcló humor, destreza y tradición en pleno corazón de la ciudad.

La actividad se integró a una de las celebraciones más representativas del Año Viejo y atrajo la atención de quienes desde temprano recorrieron la avenida.

Más noticias:

Viudas en tacones pusieron humor y tradición en el Festival de Monigotes de Quito

La competencia llevó a las calles la figura de las viudas, personajes infaltables en estas fechas, y convirtió el espacio público en un escenario de fiesta y participación ciudadana.

Tacones, disfraces llamativos y aplausos marcaron una jornada distinta en la antesala del fin de año.

Lee más: (Video) Michael Morales encendió Pasaje vestido de viuda, así celebró el fin de año

Un recorrido breve, pero cargado de tradición y espectáculo

La carrera se desarrolló antes de la inauguración oficial del festival. Los participantes recorrieron 500 metros entre la avenida Ignacio de Veintimilla y la intersección de las avenidas Amazonas y Colón, donde se ubicó la meta.

El trayecto, aunque corto, exigió equilibrio y resistencia, lo que generó momentos de tensión y risas entre el público. El uso de tacones de al menos cinco centímetros fue uno de los elementos que más expectativa despertó entre los asistentes, que acompañaron el paso de los competidores con música, fotografías y comentarios espontáneos.

Te puede interesar: Planifica tu viaje este fin de año, una vía está cerrada en Ecuador

Premios económicos en la competencia de viudas

Al final del recorrido, los tres primeros lugares recibieron premios económicos. El primer lugar fue para Paúl Jiménez, quien se llevó 300 dólares; el segundo lugar lo obtuvo Kevin Fajardo, con un premio de 200 dólares, y el tercer lugar fue para Daniel Ribadeneira, quien recibió 100 dólares. Además, todas las viudas recibieron un kit especial como reconocimiento por su participación.

Coreografías de viudas animaron la tarima principal

Luego de la carrera, la atención se trasladó a la tarima oficial, donde se desarrolló el concurso de coreografías grupales de viudas.

Grupos de dos a cinco personas presentaron números que destacaron por su creatividad, vestuario y puesta en escena. El jurado evaluó cada presentación y otorgó premios similares a los de la carrera.