Vía a Nayón, cerrada tras el volcamiento de un camión en el norte de Quito este viernes 17 de julio

Un camión se volcó la mañana de este viernes 17 de julio de 2026 en el sector de Las Bromelias, sobre la vía a Nayón, en el norte de Quito. El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia y movilizó a su personal al sitio. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada por el siniestro de tránsito.

Cierre de circulación vehicular

Mientras avanzaban las labores de respuesta, las autoridades cerraron la circulación vehicular en la vía a Nayón, detrás del campus de la UDLA (Ekopark). El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro ocurrió por causas no detalladas en el informe difundido por la institución. Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.

Recomendaciones para conductores

Los bomberos también recomendaron a los conductores circular con precaución mientras se desarrollaban las labores de atención y se mantenía la restricción del tránsito en la zona. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó el cierre total de la vía a Nayón debido al siniestro. Esta restricción se aplica en ambos sentidos de circulación, tanto en dirección occidente-oriente como en sentido contrario.

Afectados y atención médica

El cierre afecta el tramo ubicado en la vía a Nayón, detrás del campus de la UDLA (Ekopark), donde ocurrió el volcamiento del camión. La AMT pidió a los conductores manejar con precaución y tomar en cuenta la restricción vial mientras continúan las labores de atención de la emergencia. Hasta el momento, las autoridades informaron que una persona recibió atención prehospitalaria en el lugar, sin reportar más personas afectadas ni ofrecer detalles adicionales sobre las causas del siniestro.

Presencia de organismos de emergencia

Los organismos de emergencia permanecen en la zona para atender el incidente y gestionar la seguridad vial. Mientras tanto, el cierre de la vía continúa vigente en ambos sentidos de circulación. Las autoridades insistieron en conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en el sector.

🚒 #Ahora | Se registra un siniestro de tránsito en el sector de Las Bromelias, vía a Nayón, norte de Quito.



🚛 Un camión se volcó.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a una persona afectada.



🚧 La vía a Nayón detrás del campus de la UDLA (Ekopark), se… pic.twitter.com/wwRiA5vrq0 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 17, 2026

Te recomendamos