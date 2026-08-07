Ubican a sospechosa de envenenamiento de animales en Quito

Las investigaciones desarrolladas en Quito por parte de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio permitieron ubicar este jueves 6 de agosto de 2026 a la presunta responsable del delito de envenenamiento de animales, registrado en el barrio La Ecuatoriana, en el sur de la ciudad.

Tras la denuncia atendida por la entidad municipal sobre la afectación a varios animales de compañía, el personal institucional intervino directamente en la zona para avanzar con las diligencias legales correspondientes.

Diligencias por el caso de envenenamiento de animales en Quito

Durante la intervención en el sector sur de la urbe, el equipo técnico de la UBA logró recopilar la identificación y los datos personales completos de la ciudadana señalada.

La obtención de esta información formal resulta indispensable para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador por el envenenamiento de animales en Quito, conforme a las disposiciones establecidas en la normativa urbana vigente para casos de atrocidad o maltrato contra la fauna.

Postura legal de la ciudadana investigada

Al momento de ser abordada por los funcionarios municipales durante la diligencia, la persona investigada tomó la decisión de no rendir su versión de los hechos en ese instante.

La ciudadana indicó a las autoridades que entregará su testimonio sobre el envenenamiento de animales únicamente cuando cuente con la presencia de su abogado defensor.

Historial de denuncias y evidencia en video

El caso cobró relevancia pública previamente cuando la UBA atendió las alertas ciudadanas. El pasado 4 de agosto, la entidad publicó un mensaje rechazando la impunidad ante actos de crueldad, acompañado por la difusión del video que registra la supuesta acción delictiva cometida contra los animales de compañía en el barrio La Ecuatoriana.

🚨 #QuitoEnControl | La crueldad contra los animales no puede quedar impune.



La UBA atendió una denuncia por el presunto envenenamiento de animales de compañía en el sector de La Ecuatoriana.



⚖️ Recuerda que el envenenamiento puede ser sancionado con una multa de USD 4.820. pic.twitter.com/w9RlElxT1S — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) August 4, 2026

Monto de la sanción económica aplicable

Respecto al régimen de sanciones, la UBA ratificó que mantendrá las acciones operativas y legales hasta esclarecer totalmente lo sucedido y determinar las responsabilidades.

Asimismo, la entidad recordó que el envenenamiento de animales en Quito constituye una falta grave dentro de l regulación municipal, la cual puede ser sancionada con una multa económica que asciende a 4 820 dólares.

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