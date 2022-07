Se reactivó el sistema de turnos para la revisión técnica vehicular en Quito

Quito cuenta con dos centros nuevos para la revisión técnica vehicular. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Ivonne Mantilla

Desde el viernes 15 de julio de 2022 los quiteños cuentan con dos nuevos puntos de atención para cumplir con la Revisión Técnica Vehicular estos son San Isidro del Inca y Guamaní. Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) hasta el viernes 15 de julio se agendaron 14 000 turnos con la apertura de dos nuevos centros.

De manera progresiva, a partir del 22 de julio de 2022, se sumarán 14 líneas de revisión, las cuales estarán ubicadas en los CRTV Guajaló, Los Chillos, Florida Alta y Carapungo.

En San Isidro del Inca el proceso se cumplió con normalidad durante la mañana de este sábado 16 de julio de 2022. Carlos Carrillo mencionó que no tuvo dificultad para agendar una cita para este centro. “La semana pasada la página no funcionaba, pensé que me iba a quedar sin poder hacer la revisión. El jueves mi hijo madrugó y tomó el turno en el sistema y fue rápido”.

La entidad mencionó que, como parte de la mejora del sistema de agendamiento de citas, se optimizó el mismo mediante el control del acceso de los usuarios. Según el registro estadístico de la AMT del 5 al 14 de julio, se revisaron 1 656 automotores, de los cuales 1 278 aprobaron y 378 quedaron en estado condicional. En este caso tendrán que volver a presentarse a la revisión en un plazo de 30 días, sin cancelar ningún valor adicional.

En la página web de la AMT, los turnos podrán reservarse en siete centros de revisión: El Centro Bicentenario, Los Chillos, Guajaló, San Isidro, Florida Alta, Carapungo y Guamaní.

Para acceder a la revisión es necesario que se cumplan con los siguientes pasos:

Consultar y cancelar los valores pendientes de pago en la AMT, Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Servicio de Rentas Internas (SRI). Cancelar el valor de la tarifa de mantenimiento del fondo vial. Generar una cita en el horario y centro que desee. Llevar la cita impresa y la especie física de la matrícula. Acudir al Centro de Revisión Técnica Vehicular con 15 minutos de antelación. En el sitio web http://www.amt.gob.ec el usuario deberá generar una orden de pago correspondiente a la revisión, impuesto al rodaje y al adhesivo.

Los montos que se registran en la ANT se los paga solo en el Banco del Pacífico y los rubros que corresponden al SRI en cualquier entidad bancaria a nivel nacional.