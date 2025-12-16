Un grave siniestro de tránsito se registró la noche de este martes 16 de diciembre de 2025 en el sector de Tambillo, cantón Mejía, al sur de Quito.

La emergencia fue atendida por los Bomberos de Quito, de Mejía y miembros de la Policía Nacional.

Siniestro de tránsito en Tambillo deja un fallecido y provoca cierre parcial de la vía

El siniestro dejó una persona fallecida, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito a través de su cuenta oficial en la red social X.

Bomberos realizaron maniobras de extricación para liberar a la víctima

De acuerdo con el reporte oficial, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento del ocupante del vehículo, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos tras el impacto.

El Cuerpo de Bomberos del cantón Mejía ejecutó maniobras de extricación para liberar a la víctima atrapada en el automotor. En las labores también participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito y agentes de la Policía Nacional, quienes apoyaron en el control del tránsito y en las diligencias correspondientes.

Curva de Santa Rosa permanece con cierre parcial al tránsito

Como consecuencia del siniestro, la vía en la Curva de Santa Rosa permanece parcialmente cerrada. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución mientras se completan las tareas de limpieza y levantamiento de información.

Tambillo, perteneciente al cantón Mejía, limita con el sur de Quito y constituye un paso frecuente para vehículos livianos y de carga que se desplazan entre la capital y provincias de la Sierra centro.

Recomendaciones para conducir en vías rápidas durante diciembre

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las leyes de tránsito, en especial durante el mes de diciembre, cuando se incrementan los desplazamientos y el consumo de bebidas alcohólicas.

Conducir bajo los efectos del alcohol reduce los reflejos, afecta la percepción de la velocidad y eleva el riesgo de accidentes fatales.

Entre las recomendaciones principales constan designar un conductor sobrio, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura y evitar maniobras peligrosas en curvas o tramos de alta velocidad. También se aconseja revisar el estado del vehículo antes de viajar y atender la señalización vial.

El Cuerpo de Bomberos insistió en que la prevención resulta clave para evitar tragedias en las carreteras y recordó que una decisión responsable puede salvar vidas.