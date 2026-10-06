Registro de la Propiedad de Quito cambia el acceso a trámites desde el 12 de octubre

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Desde el lunes 12 de octubre de 2026 cambiará la forma de ingresar a los trámites en línea del Registro de la Propiedad de Quito. Los usuarios deberán utilizar las mismas credenciales del Portal de Servicios Municipales, mientras que el usuario y la contraseña que antes servían para acceder directamente a los servicios registrales dejarán de funcionar.

¿Qué credenciales servirán para ingresar al Registro de la Propiedad?

Las personas que ya cuentan con una cuenta en el Portal de Servicios Municipales no necesitan crear otra. Desde el 12 de octubre deberán utilizar ese usuario y contraseña para ingresar a los servicios digitales del Registro de la Propiedad.

El cambio aplica para todas las personas que usan los servicios registrales en línea. Entre ellas constan abogados, notarios, gestores, inmobiliarias, constructoras, entidades financieras e instituciones públicas y privadas.

De esta forma, una misma cuenta permitirá el acceso tanto al Portal de Servicios Municipales como a los servicios digitales del Registro de la Propiedad.

Las credenciales creadas anteriormente en la página del Registro de la Propiedad quedarán inhabilitadas para este acceso.

¿Qué hacer si olvidó la contraseña?

Los usuarios que no recuerden su contraseña podrán iniciar el proceso de recuperación desde el portal del Registro de la Propiedad.

Allí deberán seleccionar la opción ‘Olvidó su contraseña’. El sistema los dirigirá al Portal de Servicios Municipales, donde podrán restablecerla.

Por eso, antes de realizar un trámite registral desde el 12 de octubre, los usuarios deberán comprobar que pueden ingresar con las credenciales de su cuenta municipal.

Hay otro requisito para realizar trámites digitales

Contar con el usuario y la contraseña no será el único requisito. Las personas que necesiten realizar trámites digitales en el Registro de la Propiedad también deberán contar con el Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos aprobado.

Este acuerdo resulta indispensable para utilizar los trámites del Registro de la Propiedad de forma digital.

El cambio de credenciales entrará en vigencia el lunes 12 de octubre. Desde esa fecha, las antiguas cuentas creadas específicamente para los servicios registrales ya no permitirán el ingreso.

Cambios en el Registro de la Propiedad de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué cambiará para ingresar a los trámites del Registro de la Propiedad de Quito? Desde el 12 de octubre de 2026, los usuarios deberán ingresar con las credenciales del Portal de Servicios Municipales.

Contexto: El usuario y la contraseña creados anteriormente para acceder directamente a los servicios registrales dejarán de funcionar. ❓ ¿Quiénes deberán usar las nuevas credenciales para los trámites registrales? El cambio aplica para todas las personas que utilizan los servicios registrales en línea.

Contexto: Esto incluye abogados, notarios, gestores, inmobiliarias, constructoras, entidades financieras e instituciones públicas y privadas. ❓ ¿Es necesario crear una nueva cuenta para ingresar al Registro de la Propiedad? No, si el usuario ya tiene una cuenta en el Portal de Servicios Municipales.

Contexto: Desde el 12 de octubre podrá utilizar ese mismo usuario y contraseña para acceder a los servicios digitales del Registro de la Propiedad. ❓ ¿Qué pasará con las antiguas cuentas del Registro de la Propiedad? Las credenciales creadas anteriormente en la página del Registro de la Propiedad quedarán inhabilitadas para este acceso.

Contexto: Una misma cuenta municipal permitirá ingresar tanto al Portal de Servicios Municipales como a los servicios digitales registrales. ❓ ¿Qué hacer si un usuario olvidó su contraseña? Deberá seleccionar la opción ‘Olvidó su contraseña’ desde el portal del Registro de la Propiedad.

Contexto: El sistema lo dirigirá al Portal de Servicios Municipales para restablecer la contraseña. ❓ ¿Qué deben revisar los usuarios antes del 12 de octubre? Deben comprobar que pueden ingresar con las credenciales de su cuenta municipal.

Contexto: Desde esa fecha, las antiguas credenciales específicas del Registro de la Propiedad ya no permitirán acceder a los servicios digitales. ❓ ¿Qué otro requisito se necesita para realizar trámites digitales? Los usuarios deben contar con el Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos aprobado.

Contexto: Este acuerdo es indispensable para realizar trámites digitales en el Registro de la Propiedad. ❓ ¿Cuándo entra en vigencia el cambio de acceso al Registro de la Propiedad? El cambio entrará en vigencia el lunes 12 de octubre de 2026.

Contexto: Desde ese día, el acceso a los servicios registrales en línea se realizará con el usuario y la contraseña del Portal de Servicios Municipales.

Te recomendamos