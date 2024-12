En la mañana del 17 de diciembre del 2024, el Concejo Metropolitano de Quito tratará la reducción de las tarifas en la Patente a las actividades económicas que se realizan en Quito. Sin embargo, esta reforma de Ordenanza deberá pasar por un segundo debate, cuyo fecha podría ser el martes 24 de diciembre o el 31 de diciembre.

Más noticias

Reforma de la Patente, a debate en el Concejo

El Concejo Metropolitano de Quito se reunirá a las 09:00 de este martes 17 de diciembre del 2024 para el primer debate para la reforma al impuesto de patentes. Este proeyecto de Ordenanza busca optimizar la recaudación, simplificar los trámites administrativos y apoyar a sectores estratégicos del Distrito Metropolitano.

Con este cambio, se espera mejorar el sistema tributario y fomentar el desarrollo económico en la ciudad. La reforma establece un nuevo esquema de cobro para el impuesto de patentes, diferenciando entre quienes están obligados a llevar contabilidad y quienes no lo están.

¿Cuánto deberá pagar?

Para los primeros, el cálculo del impuesto estará basado en el patrimonio neto, aplicando una tarifa progresiva que va del 1% al 2%, dependiendo del rango de patrimonio. Por ejemplo, las empresas con activos superiores a 10 millones de dólares no pagarán más de 25 000 dólares al año.

En el caso de quienes no llevan contabilidad, se aplicará una tarifa fija de 15 dólares anuales, simplificando su contribución.

Límites en el pago de la Patente

Además, se han establecido límites claros en el pago del impuesto para garantizar la equidad. Por ejemplo, quienes tengan un patrimonio entre 250 000 y 750 000 dólares no pagarán más de 5 000 dólares. En cambio, los autónomos y pequeños contribuyentes cancelarán tarifas mínimas según lo estipulado por el COOTAD.

Estímulos en la reforma de la patente

Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la implementación de beneficios y estímulos tributarios para ciertos sectores de la población. Las personas con discapacidad y sus sustitutos legales recibirán un descuento del 50% en el pago del impuesto de patentes.

De igual manera, los emprendedores inscritos en el Registro Nacional de Emprendimiento podrán disfrutar de una reducción del 50% durante cinco años. Para quienes desarrollen proyectos en el Distrito Especial de Innovación La Mariscal, el beneficio será similar, con una rebaja del 50% por tres años.

En contraste, hay sectores que no podrán acogerse a estos beneficios. Entre ellos se encuentran las multinacionales y empresas de economía mixta, así como personas o empresas que no cumplan los requisitos para ser consideradas artesanas o cuyas actividades económicas no estén directamente relacionadas con la agricultura, acuicultura o pesca.

Modernización de procesos de la Patente

Otro punto clave de la reforma es la modernización de los procesos. La normativa prevé que el registro de contribuyentes se actualice automáticamente con información del Servicio de Rentas Internas, lo que reducirá los trámites manuales. Asimismo, se implementarán mecanismos digitales para facilitar las declaraciones y pagos en línea. La expectativa de que estén en pleno funcionamiento antes de abril de 2025.

Esta reforma a la Patente, que se debate en el Concejo, no solo busca aumentar la recaudación municipal, sino también promover la formalización de actividades económicas. Además, se pretende garantizar que el sistema tributario sea más transparente y accesible para todos.

Consenso para reducir la Patente

La mayoría de los concejales han estado de acuerdo con esta iniciativa de Pabel Muñoz. Como alcalde de Quito es el único con competencia para plantear una reforma en los tributos de una ciudad.

La edil Analía Ledesma, de Izquierda Democrática, sostuvo que en principio están de acuerdo. “Ha sido un pedido del sector cultural que se simplifique el pago por persona y no por actividad económica”, sostuvo.