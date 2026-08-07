Quito reúne a más de 30.000 Testigos de Jehová en una asamblea internacional

Alrededor de 30.000 fieles de los Testigos de Jehová se congregarán desde este 7 de agosto de 2026 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, para participar en la Asamblea Internacional Religiosa de esta organización.

El encuentro reunirá a asistentes de distintas ciudades y países y marcará una de las mayores concentraciones religiosas previstas en la capital ecuatoriana.

Preparativos del encuentro

En el encuentro participarán personas provenientes los cinco continentes del mundo, en total serán 34 nacionalidades que estarán presentes; entre las que se encuentra Tailandia, Japón, Georgia, entre otros.

En las calles de Quito se han desplegados a más de 5.000 voluntarios para brindar acompañamiento y guía a los delegados extranjeros. Mientras que otros 2.000 voluntarios se encargaron de la limpienza de las inmediaciones del estadio, que incluyó pintar y limpiar jardines, pasillos, accesos, zonas de prensa y otras áreas del encuentro deportivo.

Movimiento económico para Quito

Según los organizadores, esta Asamblea generá un movimiento económico considerable para Quito, que bordearía los $15 millones que incluyen gastos de alojamiento, alimentación, transporte y actividades turísticas.

Hasta el momento se han registrado más de 2.000 reservas en hoteles de la capital. Y no solo en Quito, los delegados también han sido dispersados en ciudades cercanas como Latacunga, Salcedo y Otavalo.

En el 2015 Quito ya fue sede de esta convención. Mientras que Guayaquil lo fue en el 2019.

Detalles de este encuentro

El encuentro religioso es abierto al público en general. Tiene previsto desarrollarse durante tres días, desde este viernes 7 de agosto hasta el domingo 9 de agosto, bajo la temática ‘Felices para siempre’.

Contará con doce pantallas gigantes para los asistentes puedan visualizar mucho mejor las intervenciones que se presentarán en 36 idiomas, y 11 lenguas de señas. La agenda del programa incluye discursos, entrevistas, presentaciones audiovisuales y una película sobre la vida de Jesús.

Durante la convención se contará con la presencia policial de más de 700 uniformados. Asimismo se contará con las labores de agentes de tránsito y otras entidades.

El encuentro internacional que se realizará en Quito forma parte de una agenda mundial de 19 asambleas internacionales programadas por los Testigos de Jehová en distintas ciudades del mundo durante 2026.

Asamblea de Testigos de Jehová en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas personas participarán en la Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová en Quito?

Alrededor de 30.000 fieles participarán en la Asamblea Internacional Religiosa de los Testigos de Jehová en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

El encuentro se desarrollará desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto de 2026 y reunirá a asistentes provenientes de distintas ciudades y países, convirtiéndose en una de las mayores concentraciones religiosas previstas en la capital ecuatoriana.

❓ ¿Qué países estarán representados en la Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová en Quito?

Delegados de 34 nacionalidades de los cinco continentes participarán en el encuentro internacional.

Entre los países representados estarán Tailandia, Japón y Georgia, entre otros. Los organizadores prepararon un operativo de acompañamiento para recibir a los visitantes extranjeros que llegarán a la capital.

❓ ¿Cuántos voluntarios participan en los preparativos de la Asamblea en Quito?

Más de 7.000 voluntarios colaboran en las actividades de organización, acompañamiento y limpieza del evento.

De este grupo, más de 5.000 voluntarios fueron desplegados en las calles de Quito para orientar a los delegados extranjeros, mientras que otros 2.000 realizaron labores de limpieza y adecuación de las zonas cercanas al Estadio Rodrigo Paz Delgado.

❓ ¿Cuánto dinero generaría para Quito la Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová?

Los organizadores estiman que el evento generará un movimiento económico cercano a los USD 15 millones para la capital.

Esta cifra contempla gastos relacionados con alojamiento, alimentación, transporte y actividades turísticas. Además, se han registrado más de 2.000 reservas en hoteles de Quito y algunos delegados también fueron ubicados en ciudades cercanas como Latacunga, Salcedo y Otavalo.

❓ ¿Qué actividades tendrá la Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová en Quito?

El encuentro contará con discursos, entrevistas, presentaciones audiovisuales y una película sobre la vida de Jesús, con programación en 36 idiomas y 11 lenguas de señas.

La asamblea tendrá doce pantallas gigantes para facilitar la visualización de los asistentes y contará con un operativo de seguridad con más de 700 policías, además de agentes de tránsito y otras instituciones. El evento forma parte de una agenda mundial de 19 asambleas internacionales previstas para 2026.

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