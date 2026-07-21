Quito enfrenta una sequía de hasta 37 días, ¿hay riesgo para el agua potable?

Quito atraviesa uno de los períodos secos más prolongados de la temporada. Algunos sectores del Distrito Metropolitano ya suman hasta 37 días consecutivos con precipitaciones inferiores a un milímetro diario. A pesar de este escenario, el Municipio aseguró que el abastecimiento de agua potable continúa con normalidad gracias al monitoreo permanente de las fuentes hídricas.

Epmaps y el monitoreo del agua

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de Quito) informó que realiza un seguimiento diario de las fuentes, embalses y captaciones para ajustar la operación del sistema. La entidad sostiene que las condiciones actuales no afectan el suministro, aunque insiste en la importancia de usar el agua de forma responsable durante la temporada seca.

Condiciones de sequía en Quito

Los reportes de la Unidad de Hidrología de la Epmaps muestran que el norte, el centro-sur y algunos valles de Quito acumulan hasta 37 días consecutivos con lluvias inferiores a un milímetro por día. El sistema de Conducciones Occidentales Norte registra 34 días bajo las mismas condiciones. La empresa calificó estos registros como períodos secos muy extensos y, en algunos casos, extremadamente extensos.

Sistemas abastecidos desde el oriente ecuatoriano

La realidad es diferente en los sistemas Papallacta Integrado y Mica Quito Sur. Ambos se abastecen de fuentes ubicadas en el oriente ecuatoriano, donde las precipitaciones continúan. Esta condición permite mantener niveles adecuados en los embalses que suministran agua a la capital.

Planificación técnica y proyecciones hidrológicas

La subgerente de Agua Potable de la Epmaps, María Fernanda Villavicencio, explicó que la empresa trabaja con planificación técnica e inversiones preventivas para enfrentar las condiciones propias de esta época del año. Además, indicó que el personal monitorea diariamente las fuentes, embalses y captaciones para ajustar la operación y mantener la disponibilidad del servicio.

Lluvias en el oriente y reservas de agua

Villavicencio también señaló que las lluvias en las captaciones del oriente ayudan a conservar las reservas de agua que abastecen a Quito, pese a la prolongada sequía que atraviesan otras zonas del Distrito. Las proyecciones hidrológicas para el período entre julio y septiembre muestran que la mayoría de los sistemas de abastecimiento permanecerán dentro de los rangos históricos de precipitación.

Previsiones sobre el sistema Papallacta Integrado

No obstante, la Epmaps prevé que el sistema Papallacta Integrado podría registrar valores ligeramente inferiores durante septiembre, mientras que el sistema Atacazo presentaría esa condición en julio. La empresa basa estas proyecciones en la información recopilada por su Red de Monitoreo Hidrometeorológico, que mantiene registros continuos desde el año 2000.

Consumo responsable del agua

A pesar del abastecimiento garantizado, el alto consumo de agua preocupa durante la temporada seca. La Epmaps alertó sobre el incremento en el consumo durante esta época. La Organización Mundial de la Salud establece como referencia un uso de 100 litros por persona al día, pero en Quito esa cifra puede superar los 240 litros diarios por habitante.

Afectaciones por consumo elevado

Según la empresa, ese nivel de consumo puede afectar la provisión de agua potable en los sectores altos de la ciudad. Por ello, pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable del recurso, evitar actividades que demanden grandes cantidades de agua, como el lavado de vehículos y aceras, y revisar periódicamente las instalaciones internas para detectar posibles fugas.

Acciones para mantener continuidad del servicio

Estas acciones contribuyen a mantener la continuidad del servicio mientras persistan las condiciones secas. La Epmaps reafirma su compromiso con el monitoreo constante y la gestión eficiente del recurso hídrico en Quito.

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