En rueda de prensa, los gremios de transporte pesado anunciaron su respaldo a las acciones para reducir siniestros en la avenida Simón Bolívar y en la Ruta Viva. En estos diálogos se definió un cambio en la fecha prevista para el inicio de la restricción vehicular.

Más noticias

Restricción vehicular en Quito se aplicará desde enero

Álex Pérez, secretario de Movilidad, informó este 27 de noviembre de 2025 que la medida ya no comenzará el 1 de diciembre sino que regirá desde el 1 de enero de 2025.

Explicó que diciembre es un mes clave para miles de familias que dependen del movimiento comercial. “Entendemos que en diciembre el sector privado logra revitalizarse”, afirmó.

La medida forma parte de siete acciones que incluyen operativos en vía y mejoras de señalización.

Gremios de alimentos y transporte respaldan las acciones

Alfonso Abdo, presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas del Ecuador, señaló que la seguridad vial es responsabilidad de todos. “Valoramos las acciones y medidas que buscan salvar vidas. Ese es un objetivo que compartimos y respaldamos plenamente”, afirmó.

Recordó que en Quito existen más de 30 000 puntos comerciales, como tiendas, despensas y almacenes, y que diciembre representa un cuarto de su dinámica anual.

Buenas prácticas para acceder a la exención de la restricción

Los transportistas se comprometieron a cumplir parámetros para operar sin la prohibición. Entre las buenas prácticas mencionadas constan:

Revisiones técnicas vehiculares en el Municipio.

vehiculares en el Municipio. Capacitación continua para conductores y operarios.

continua para conductores y operarios. GPS y telemetría para control estricto de flotas.

Pérez indicó que solo las unidades que cumplan estos requisitos quedarán exentas una vez acreditados los parámetros.

Horarios oficiales de la resolución municipal

La resolución establece dos etapas:

Primeros cuatro meses: lunes a viernes, de 06:00 a 10:00.

lunes a viernes, de 06:00 a 10:00. Etapa siguiente: también de 16:00 a 20:00.

Los vehículos que cumplan las buenas prácticas podrán circular fuera de estas franjas.

Esta información le puede interesar: Caravana de volquetas desata una mañana caótica en la Ruta Viva y la Simón Bolívar, en Quito

Resultados de los controles en la Simón Bolívar y Ruta Viva

Washington Martínez, director de la AMT, señaló que los operativos intensificados respondieron a los siniestros recientes. “Vamos 28 días sin fallecidos en estas vías”, indicó.

La AMT instaló 16 cámaras en varios puntos para transmitir operativos en vivo y permitir el monitoreo permanente desde el COE. Además, sumó 569 operativos a motociclistas en 2025.

Empresas de transporte pesado detallan su aporte

Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, afirmó que varias compañías ya aplican GPS, telemetría, vigilancia estricta de pesos y capacitación continua. Indicó que estos programas están disponibles para fortalecer la seguridad vial en la ciudad.