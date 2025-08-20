Un siniestro de tránsito se reportó este miércoles, 20 de agosto de 2025, en la intersección de la Ruta Viva y Guaranda, en la parroquia de Lumbisí.

El ECU 911 informó que la alerta se recibió a las 13:07. Se trató de una colisión entre un bus escolar y una volqueta, con varias personas heridas.

Desde la Sala Operativa del ECU 911, se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quienes acudieron al sitio para atender la emergencia.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los heridos, mientras que personal de la AMT ejecutó el cierre total del paso lateral en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sentido Quito-Aeropuerto, para facilitar las labores de auxilio.

Hasta el momento, las instituciones de respuesta no han confirmado el número de personas afectadas. El ECU 911 mantiene el monitoreo permanente del siniestro mediante cámaras de videovigilancia instaladas en el sector.

Las cifras de los siniestros de tránsito en Quito

Entre enero y junio de 2025, en Quito, se registraron 1 800 siniestros, un 3 % menos que los 1 865 del mismo período de 2024. En las vías más peligrosas —avenida Maldonado, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar— la reducción llegó al 19,8 %.

No obstante, el visor de siniestralidad de la AMT indica que las muertes subieron de 126 en el primer semestre de 2024 a 133 en el mismo lapso de 2025, un incremento del 6 %. Los lesionados, a su vez, aumentaron de 1 115 a 1 146, un alza del 3%.

