La Prefectura de Pichincha ejecuta trabajos en la Autopista General Rumiñahui, cerca del acceso hacia la avenida Simón Bolívar. La intervención se desarrolla en un sector que concentra gran afluencia vehicular y viviendas en la parte alta.

Prefectura estabiliza taludes en la General Rumiñahui

El director de Vialidad, Alex Rivera, informó que los trabajos se enfocan en la estabilización de taludes en el intercambiador hacia la Simón Bolívar. La zona registraba riesgo de desprendimientos, por lo que la Prefectura destinó 650 mil dólares a la obra.

“El beneficio es que todas las viviendas de la parte superior estarán más seguras, al igual que los usuarios de la autopista”, explicó Rivera.

Más de 600 personas reciben beneficio directo

El proyecto alcanza alrededor de 600 personas que habitan en varios condominios ubicados sobre el talud. La obra empezó en septiembre y tiene como plazo de entrega marzo de 2026.

Sin embargo, la Dirección de Vialidad proyecta adelantar la entrega para diciembre de 2025 o enero de 2026.

Tránsito fluido durante los trabajos en la General Rumiñahui

Rivera aseguró que la ejecución no afecta la circulación en la autopista principal. Los trabajos se concentran en las rampas de ingreso a la Simón Bolívar y se realizan en horarios de menor tráfico.

Además, la Prefectura ejecutó un bacheo emergente en la vía para mantener la circulación en condiciones óptimas mientras avanzan los trabajos de estabilización.

Puente de la línea férrea recibe mantenimiento

En el área de intervención también se ubica el puente de la línea férrea. Rivera aclaró que no será retirado ni modificado, ya que pertenece a la Empresa de Ferrocarriles del Estado. “Más bien lo estamos arreglando en una parte que presentaba daños”, señaló.