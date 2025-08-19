El Municipio de Quito inicia esta semana obras en dos paradas del Trolebús, dentro del plan de readecuación de este circuito de transporte y anuncia desvíos, este martes 19 de agosto de 2025.

Obras de infraestructura en dos paradas del Trolebús

El Municipio de Quito anunció que esta semana inician los trabajos para la colocación de la nueva infraestructura de los andenes de la Plaza de Toros.

Las nuevas paradas del Trolebús estarían listas para diciembre de este año.

Alrededor de 1 400 personas de los barrios cercanos a la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Río Coca accederán a paradas modernas, dignas e iluminadas, dijo el Municipio.

“El beneficio se extiende a la comunidad local, comerciantes y residentes de la zona, con espacios renovados y ordenados alrededor de las paradas“, agregó.

Para la Empresa de Pasajeros impulsa un proceso de socialización con la comunidad e incorpora sus observaciones al proyecto.

Retiro de árboles

La construcción de las nuevas paradas requerirá el retiro de nueve árboles, medida que cuenta con el informe técnico favorable correspondiente.

La administración municipal garantizará la reposición de 90 ejemplares nativos, es decir, la plantación de 10 nuevos árboles por cada uno retirado.

Obras Públicas procederá con el retiro de árboles, que no afectará el servicio del Trolebús.

Desvíos de las unidades del Trolebús

Las unidades del Trolebús tomarán desvíos para conectar todas las paradas regulares de ese sector: La Y, Plaza de Toros y El Labrador.

Esto, en ambos sentidos, en caso de cierre parcial o total de la avenida 10 de Agosto.

El Municipio exhorta a los conductores de vehículos livianos tomar vías alternas para no afectar el flujo del tránsito en la zona.

La Epmmop ejecutará la construcción de las plataformas donde serán instaladas las nuevas paradas, garantizando accesibilidad y seguridad para los usuarios.

Una vez concluidos los trabajos de las paradas y su instalación completa, se implementará la señalización horizontal y vertical correspondiente.

Repotenciación del sistema Trolebús

El sistema Trolebús tiene 49 paradas a lo largo de sus 21 kilómetros de carril exclusivo entre la Estación El Labrador y la Terminal Quitumbe.

De ellas, 45 ya se encuentran repotenciadas, con una inversión total de 806 mil dólares y comprenden: accesibilidad, iluminación, señalética, infraestructura, entre otros elementos.

