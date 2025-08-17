El Servicio de Emergencias ECU911 informó este domingo 17 de agosto de 2025 sobre una emergencia en Quito, en el sector de Tababaela que involucra a un tanquero.

Más noticias

Tanquero volcado ocasiona derrame de gasolina

El ECU911 informó que alrededor de las 10:41 se recibió la llamada de alerta a la línea única de emergencias del 911. En ella se avisaba sobre el volcamiento de un tanquero y el derrame de gasolina en la vía.

El incidente ocurrió en el sector de Tababela, en el redondel de Alpachaca, en Quito, cerca del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Desde la Sala Operativa del 911 se coordinó la atención a esta emergencia con la movilización del contingente de los organismos de socorro.

Así, personal y unidades del Cuerpo de Bomberos Quito, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el COE Metropolitano asistieron.

Al llegar al sitio, se constató la emergencia y el derrame de la gasolina sobre la calzada.

Desde los organismos de socorro se dio a conocer que, afortunadamente, no se registran personas heridas a causa de este incidente.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la circulación por la vía está totalmente cerrada, mientras se realiza el retiro del automotor y la limpieza del combustible para resguardar lal seguridad de los conductores.

Personal del Cuerpo de Bomberos Quito realiza trabajos de limpieza de la calzada, mientras el ECU911 mantiene el monitoreo a través de videovigilancia de las labores de emergencia en el sector.

Si necesitas circular por el sector, toma rutas alternas.

🔄 #Actualización | Siniestro de tránsito en Tababela, sector redondel de Alpachaca.



👉🏻 No se registra personas heridas.



🚒 Al momento nuestro equipo especializado en Materiales Peligrosos, realiza contención del derrame de combustible de un tanquero de 10 mil galones.… https://t.co/m9zB7qzX18 pic.twitter.com/A8d8SItoXO — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 17, 2025

Te recomendamos