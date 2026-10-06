Prefectura de Pichincha suspende pagos del fondo vial durante dos días

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Prefectura de Pichincha suspendió temporalmente los pagos del fondo vial, alcabalas y otras contribuciones provinciales debido a trabajos de actualización de sus plataformas tecnológicas.

Según informó la entidad este 6 de octubre de 2026, la medida permanecerá vigente durante el martes y el miércoles 7. La atención y los servicios relacionados se retomarán el jueves 8 de octubre.

Servicios afectados

La actualización de los sistemas provocó dificultades para el pago del fondo vial, conocido como impuesto al rodaje, así como para otras obligaciones que recauda el gobierno provincial.

La suspensión también alcanza a la atención en el balcón de servicios de la Prefectura y a los pagos realizados a través de sus plataformas digitales. Como consecuencia, esas obligaciones no podrán cancelarse en instituciones financieras mientras el sistema permanezca fuera de servicio.

Retorno de la atención

El gobierno autónomo señaló que la medida es temporal y que todos los servicios de pago y la atención ciudadana se restablecerán el jueves 8 de octubre.

La entidad recordó que, una vez habilitado el sistema, los usuarios deberán ingresar a la página web www.pichincha.gob.ec e iniciar sesión para cancelar la tasa correspondiente al fondo vial.

#Atención | Debido a una actualización de nuestras plataformas, los servicios de pagos estarán suspendidos el 6 y 7 de octubre en las oficinas y en las plataformas digitales de la Prefectura y de las instituciones financieras. Retomaremos la atención ciudadana el jueves 8 de octubre. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes y agradecemos su comprensión. — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 6, 2026

Opciones de pago

El valor de la tasa puede consultarse al ingresar el número de placa del vehículo en la esa página web.

El pago podrá realizarse a través de canales digitales o en las ventanillas de los bancos Pichincha, Produbanco y Pacífico, una vez que el sistema vuelva a estar operativo.

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