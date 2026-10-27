Pico y placa en Quito para este martes 27 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 27 de octubre de 2026. La medida del Pico y placa se aplicará en dos franjas durante la mañana y la tarde.

El Pico y placa estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Entre ambos periodos, los automotores afectados podrán movilizarse sin esta limitación.

¿Qué placas no podrán circular este martes por el Pico y placa?

La restricción depende del último número de la placa. Este martes deberán cumplirla los automóviles cuyas matrículas terminen en 3 y 4.

Para las motocicletas se considera el último dígito numérico de la placa, sin tomar en cuenta la letra ubicada al final.

Horarios del Pico y placa en Quito este martes

La primera franja comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La restricción volverá a activarse a las 16:00 y concluirá a las 20:00.

Después de esa hora, todos los vehículos podrán circular sin esta limitación. El esquema se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación.

Calendario del Pico y placa en Quito según el último número de la placa

La distribución semanal se mantiene de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

El calendario también se aplica a las motocicletas, de acuerdo con el último número de su placa.

Multas por incumplir el Pico y placa en Quito en octubre de 2026

Circular durante las franjas restringidas genera una multa equivalente al 15% del salario básico unificado en la primera infracción. Con el valor vigente en 2026, la sanción corresponde a 72,30 dólares.

En caso de reincidencia, la multa asciende al 30%, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.

Pico y placa para el martes 13 de octubre en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué placas tienen Pico y placa en Quito este martes Los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4 tienen restricción de circulación este martes. Contexto: La medida se aplica durante dos franjas horarias y también incluye a las motocicletas, según el último dígito numérico de su placa. ❓ ¿Cuál es el horario del Pico y placa en Quito este martes? El Pico y placa rige de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Contexto: Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular durante esos períodos. Fuera de las franjas establecidas podrán movilizarse sin esta restricción. ❓ ¿Se puede circular en Quito entre las 09:30 y las 16:00? Sí. Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 podrán circular entre las 09:30 y las 16:00. Contexto: La restricción se aplica únicamente durante las franjas de la mañana y la tarde. Después de las 20:00 también existe libre circulación por esta medida. ❓ ¿Cómo funciona el Pico y placa para motocicletas en Quito? Las motocicletas deben cumplir la restricción según el último dígito numérico de su placa. Contexto: No se considera la letra ubicada al final de la matrícula. Este martes 13 de octubre, las motocicletas cuyo último número sea 3 o 4 tendrán restricción en los horarios establecidos. ❓ ¿Cuál es el calendario semanal del Pico y placa en Quito? La restricción se distribuye de lunes a viernes según el último número de la placa. Contexto: Los lunes corresponde a las placas 1 y 2; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; y viernes, 9 y 0. El mismo calendario se aplica a las motocicletas. ❓ ¿Cuánto cuesta la multa por incumplir el Pico y placa en Quito? La primera infracción genera una multa de 72,30 dólares, equivalente al 15% del salario básico unificado de 2026. Contexto: La sanción aumenta en caso de reincidencia. Los valores dependen del número de infracciones que registre el conductor. ❓ ¿Cuánto se paga por reincidir en el Pico y placa de Quito? La segunda infracción genera una multa de 144,60 dólares y desde la tercera la sanción alcanza los 241 dólares. Contexto: Estos valores equivalen al 30% y al 50% del salario básico unificado de 2026, respectivamente. ❓ ¿El Pico y placa funciona durante los fines de semana y feriados en Quito? No. La restricción se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación. Contexto: El calendario habitual vuelve a aplicarse este martes 13 de octubre, después del feriado por la Independencia de Guayaquil. ❓ ¿Qué placas tendrán Pico y placa el resto de la semana del 13 de octubre? El miércoles 14 corresponde a las placas 5 y 6; el jueves 15, a las 7 y 8; y el viernes 16, a las 9 y 0. Contexto: El esquema semanal mantiene las franjas de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. La información proporcionada no señala modificaciones excepcionales para esos días.

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