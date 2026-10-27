Pico y placa en Quito para este martes 27 de octubre de 2026

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Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 27 de octubre de 2026. La medida del Pico y placa se aplicará en dos franjas durante la mañana y la tarde.
El Pico y placa estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Entre ambos periodos, los automotores afectados podrán movilizarse sin esta limitación.
La restricción depende del último número de la placa. Este martes deberán cumplirla los automóviles cuyas matrículas terminen en 3 y 4.
Para las motocicletas se considera el último dígito numérico de la placa, sin tomar en cuenta la letra ubicada al final.
La primera franja comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La restricción volverá a activarse a las 16:00 y concluirá a las 20:00.
Después de esa hora, todos los vehículos podrán circular sin esta limitación. El esquema se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación.
La distribución semanal se mantiene de la siguiente manera:
El calendario también se aplica a las motocicletas, de acuerdo con el último número de su placa.
Circular durante las franjas restringidas genera una multa equivalente al 15% del salario básico unificado en la primera infracción. Con el valor vigente en 2026, la sanción corresponde a 72,30 dólares.
En caso de reincidencia, la multa asciende al 30%, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.
Los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4 tienen restricción de circulación este martes. Contexto: La medida se aplica durante dos franjas horarias y también incluye a las motocicletas, según el último dígito numérico de su placa.
El Pico y placa rige de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Contexto: Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular durante esos períodos. Fuera de las franjas establecidas podrán movilizarse sin esta restricción.
Sí. Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 podrán circular entre las 09:30 y las 16:00. Contexto: La restricción se aplica únicamente durante las franjas de la mañana y la tarde. Después de las 20:00 también existe libre circulación por esta medida.
Las motocicletas deben cumplir la restricción según el último dígito numérico de su placa. Contexto: No se considera la letra ubicada al final de la matrícula. Este martes 13 de octubre, las motocicletas cuyo último número sea 3 o 4 tendrán restricción en los horarios establecidos.
La restricción se distribuye de lunes a viernes según el último número de la placa. Contexto: Los lunes corresponde a las placas 1 y 2; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; y viernes, 9 y 0. El mismo calendario se aplica a las motocicletas.
La primera infracción genera una multa de 72,30 dólares, equivalente al 15% del salario básico unificado de 2026. Contexto: La sanción aumenta en caso de reincidencia. Los valores dependen del número de infracciones que registre el conductor.
La segunda infracción genera una multa de 144,60 dólares y desde la tercera la sanción alcanza los 241 dólares. Contexto: Estos valores equivalen al 30% y al 50% del salario básico unificado de 2026, respectivamente.
No. La restricción se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación. Contexto: El calendario habitual vuelve a aplicarse este martes 13 de octubre, después del feriado por la Independencia de Guayaquil.
El miércoles 14 corresponde a las placas 5 y 6; el jueves 15, a las 7 y 8; y el viernes 16, a las 9 y 0. Contexto: El esquema semanal mantiene las franjas de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. La información proporcionada no señala modificaciones excepcionales para esos días.