Quito aplica el pico y placa este lunes 19 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El sistema de pico y placa en Quito se aplica con normalidad este lunes 19 de octubre de 2026. La restricción vehicular impide la circulación de vehículos particulares cuyas placas terminan en 1 y 2, durante las horas de mayor demanda de tránsito. La medida rige de lunes a viernes en el Distrito Metropolitano de Quito.

¿Qué placas tienen restricción este lunes?

Este lunes, los vehículos particulares y las motocicletas cuyas placas terminan en 1 y 2 no pueden circular durante los horarios establecidos. La medida forma parte del calendario semanal de restricción vehicular que busca regular el tránsito en las principales vías de la capital.

Horarios del pico y placa en Quito

La restricción se aplica en dos franjas horarias durante los días laborables:

En la mañana: de 06:00 a 09:30.

de 06:00 a 09:30. En la tarde: de 16:00 a 20:00.

Fuera de estos horarios, los vehículos pueden circular con normalidad, siempre que no existan otras restricciones vigentes. El pico y placa no se aplica los sábados, domingos ni feriados.

¿Cuál es el objetivo del pico y placa?

El sistema forma parte de las medidas de movilidad urbana del Municipio de Quito. Su objetivo es distribuir la circulación vehicular durante las horas de mayor demanda y contribuir a reducir la congestión en los principales corredores viales de la ciudad.

Excepciones al sistema

La normativa contempla excepciones para determinados vehículos y conductores. Entre ellos están los automotores conducidos por personas adultas mayores y los vehículos que cumplen las condiciones legales para la exoneración por discapacidad. También existen excepciones para vehículos oficiales, diplomáticos, de emergencia y otras categorías contempladas en la normativa vigente.

Controles y sanciones por incumplir el pico y placa

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza controles para verificar el cumplimiento de la restricción. Los conductores que circulen en los horarios prohibidos y no estén dentro de las excepciones legales pueden recibir una sanción económica.

Las multas se calculan como un porcentaje del Salario Básico Unificado (SBU):

Primera infracción: 15% del SBU.

15% del SBU. Segunda infracción: 25% del SBU.

25% del SBU. Tercera infracción: 50% del SBU.

Los valores exactos en dólares deben calcularse con el SBU vigente en 2026 y verificarse con la normativa aplicable.

¿Qué ocurre con los vehículos retenidos?

La permanencia de automotores en los Centros de Retención Vehicular se rige por disposiciones específicas. Los propietarios deben revisar el estado de su vehículo y cumplir los procedimientos administrativos correspondientes ante la autoridad competente para evitar inconvenientes adicionales.

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