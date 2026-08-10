¿Hay Pico y placa en Quito este lunes 10 de agosto de 2026 por el feriado?

El pico y placa no se aplicará en Quito este lunes 10 de agosto de 2026 debido al feriado por el Primer Grito de Independencia. Los automóviles y motocicletas podrán circular durante todo el día, independientemente del último número de su placa.

Aunque los lunes la restricción corresponde normalmente a las placas terminadas en 1 y 2, esa disposición queda suspendida durante los feriados nacionales.

Libre circulación durante el feriado del 10 de agosto

El 10 de agosto consta como día de descanso obligatorio en el Código del Trabajo. En 2026, la fecha coincide con un lunes, por lo que el feriado se mantiene sin traslado.

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💁 Recuerda, hoy viernes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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El esquema del Pico y placa establece libre circulación durante los sábados, domingos y feriados. Por esta razón, la medida tampoco generará multas ni restricciones vehiculares este lunes.

La excepción se extiende a los vehículos que habitualmente deben cumplir la limitación dentro del perímetro urbano establecido por el Municipio de Quito.

¿Cuándo vuelve el Pico y placa en Quito?

La restricción retomará su funcionamiento el martes 11 de agosto. Ese día no podrán circular los automóviles y motocicletas cuyas placas terminen en 3 y 4.

Los controles volverán a ejecutarse en los horarios habituales:

De 06:00 a 09:30.

De 16:00 a 20:00.

Fuera de esas franjas, los vehículos afectados podrán movilizarse sin esta limitación.

Así funciona normalmente la restricción

El último dígito de la placa determina el día en que cada vehículo debe permanecer fuera de circulación durante los horarios establecidos. Para las motocicletas se considera el último número, sin tomar en cuenta la letra final.

El calendario semanal se distribuye de esta manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Los fines de semana y feriados existe libre circulación durante las 24 horas, según el esquema de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Multas vigentes por incumplir el Pico y placa

Cuando la medida está activa, la primera infracción genera una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. Con el salario vigente de 482 dólares, la sanción corresponde a 72,30 dólares.

En una segunda infracción, el valor asciende al 30%, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera falta, la multa alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.

La normativa municipal vigente establece que los vehículos no deben ser retenidos por incumplir el Pico y placa. También permite sustituir total o parcialmente la sanción económica por trabajo comunitario.

Pico y placa en feriado; preguntas frecuentes

❓¿Habrá Pico y placa en Quito este lunes 10 de agosto? No. El Pico y placa estará suspendido durante todo el lunes 10 de agosto de 2026 por el feriado del Primer Grito de Independencia.

Automóviles y motocicletas podrán circular sin restricción, sin importar el último número de la placa. ❓¿Qué placas tendrían restricción normalmente los lunes? Los lunes, el Pico y placa corresponde normalmente a los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2.

Sin embargo, esa restricción no se aplica durante los feriados nacionales. ❓¿Cuándo vuelve el Pico y placa después del feriado? La medida volverá a aplicarse el martes 11 de agosto de 2026.

Ese día tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en 3 y 4, de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. ❓¿Habrá multas por Pico y placa durante el feriado del 10 de Agosto? No. Al estar suspendida la medida durante el feriado, no existirán multas por circular en los horarios que normalmente tienen restricción.

La libre circulación se mantendrá durante las 24 horas del lunes. ❓¿Cuáles son las multas cuando el Pico y placa está vigente? La primera infracción genera una multa de 72,30 dólares, equivalente al 15% del salario básico unificado.

La segunda asciende a 144,60 dólares y, desde una tercera infracción, la sanción llega a 241 dólares.

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