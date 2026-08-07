Horarios del pico y placa en Quito para este viernes 7 de agosto

La restricción del pico y placa se aplicará este viernes 7 de agosto de 2026 a los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0.

La medida estará vigente durante dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Entre ambos periodos, los automotores afectados podrán movilizarse sin esta limitación.

Placas restringidas este viernes en Quito

El último número de la placa determina qué vehículos deben cumplir la restricción. Este viernes les corresponde a las terminaciones 9 y 0.

Para las motocicletas se toma como referencia el último dígito numérico, sin considerar la letra ubicada al final de la placa.

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💁 Recuerda, hoy miércoles, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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¿A qué hora termina la restricción del pico y placa?

El primer periodo concluirá a las 09:30. El pico y placa volverá a regir a las 16:00 y finalizará a las 20:00.

Después de esa hora, todos los vehículos podrán circular sin esta restricción, de acuerdo con el esquema de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Calendario semanal del pico y placa

La distribución de placas se mantiene de esta manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Durante los sábados, domingos y feriados existe libre circulación vehicular durante todo el día.

Sanciones por incumplir la medida

Circular en los horarios restringidos genera una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. En caso de reincidencia, la sanción aumenta al 30% y, desde una segunda reincidencia, alcanza el 50%.

La normativa municipal prohíbe retener el vehículo por esta infracción. Además, permite sustituir total o parcialmente la multa por trabajo comunitario.

Pico y placa en Quito este viernes; preguntas frecuentes

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