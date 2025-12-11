La Navidad volverá a encenderse en Quito este viernes 12 de diciembre de 2025, luego de que en 2024 el tradicional pesebre se iluminó solo tres horas debido a la crisis energética que atravesaba Ecuador.

A las 18:30, la ciudad activará el tradicional pesebre del Panecillo, un ícono que ilumina la capital desde hace dos décadas. El Municipio realizará la transmisión en vivo por sus redes sociales.

La celebración convoca a vecinos y visitantes. El evento busca que las personas sientan la magia de la época y participen de forma directa. Por eso, quiteñas y quiteños encenderán cada una de las figuras que integran el pesebre. La actividad también ofrecerá gastronomía, artesanías y sorpresas en este punto emblemático de la ciudad.

El Panecillo une a los quiteños en su tradición

El Municipio diseñó la jornada para que la ciudadanía protagonice el momento. Las manos de los habitantes de Quito iluminarán las figuras y reforzarán el vínculo con una tradición que cumple 20 años. Esta propuesta acompaña el orgullo local: ocho de cada 10 quiteños destacan su identidad y expresan cariño por su ciudad, según la encuesta Quito ¿Cómo vamos?

Las personas que asistan al Panecillo encontrarán un ambiente festivo. El lugar reunirá actividades, comida típica y espacios para recorrer con amigos y familiares. La administración municipal espera que el comercio y el turismo se activen gracias al flujo de visitantes y al atractivo visual del pesebre.

Un pesebre gigante que ilumina Quito

El conjunto de figuras volverá a ocupar su sitio en la cima del Panecillo. Los Reyes Magos -Melchor, Baltazar y Gaspar- alcanzan alturas que oscilan entre 29 y 31 metros. La figura de San José mide 38 metros y se convierte en una de las piezas más altas del pesebre. El burro y el buey resguardan la cuna del Niño Jesús, que tiene seis metros.

La Virgen de Legarda representará a María. Con su presencia, el pesebre integra el símbolo quiteño por excelencia y lo conecta con el espíritu navideño. Todo el conjunto brillará con 10 000 bombillos multicolor y 5 400 metros lineales de luces. Este sistema cubrirá las piezas y creará un escenario luminoso para disfrutar durante la temporada.

El Municipio resalta que la iluminación fortalece la oferta turística de la zona. La comunidad tendrá un espacio navideño para reencontrarse, compartir y celebrar el inicio de una nueva Navidad en la ciudad.

