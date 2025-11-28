El Municipio de Quito avanza en el montaje del pesebre gigante de El Panecillo, una tradición que la ciudad mantiene viva desde hace 20 años. Los equipos municipales trabajan en la estructura y planean concluir las tareas en la segunda semana de diciembre.

El pesebre incluye a los tres Reyes Magos —Melchor, Baltazar y Gaspar—, cuyas figuras miden entre 29 y 31 metros. La imagen de San José alcanza cerca de 38 metros. El burro y el buey resguardan la cuna del niño Jesús. La Virgen de Legarda, símbolo de la ciudad, representará a María y conectará la identidad quiteña con el espíritu navideño.

Iluminación del Panecillo en Quito

Los trabajadores municipales cubrirán las piezas del pesebre y los adornos con iluminación led. Con esto buscan que miles de turistas y habitantes de Quito disfruten del conjunto navideño.

Los vecinos encontrarán un espacio para compartir con familiares y amigos. Además, el comercio y el turismo se fortalecen en los sectores donde se enciende el brillo de la temporada.

En los talleres de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), los equipos fabrican y restauran otros adornos navideños.

Entre ellos se incluyen campanas, gorros, bastones, velas y más elementos que se instalarán en varios parques de la ciudad. Estos espacios son el Lineal Velasco Ibarra, Equinoccial, Las Cuadras, Los Tubos y De la Mujer y El Niño.

Instalación de adornos en parques y avenidas

La Epmmop también colocará estos adornos en los bulevares de las avenidas De los Shyris, Naciones Unidas y Amazonas, en el parque Bicentenario. Con estas acciones, el Municipio busca reforzar el ambiente festivo en puntos estratégicos de la ciudad y ofrecer un recorrido atractivo durante diciembre.

