Peaje Guayasamín en Quito ofrece exoneración del 100% a adultos mayores y personas con discapacidad

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Las personas adultas mayores de 65 años y las personas con discapacidad igual o superior al 30% pueden acceder a la exoneración del 100% del pago del peaje Oswaldo Guayasamín, en Quito. El beneficio aplica para un solo vehículo y exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa municipal.

La Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) implementó un nuevo procedimiento para facilitar el acceso a este beneficio. El mecanismo busca simplificar los trámites, unificar los criterios de evaluación y garantizar una atención transparente a los usuarios que soliciten exoneraciones o rebajas en este peaje, ubicado en el Acceso Centro Norte de la capital.

Cómo solicitar la exoneración del peaje Oswaldo Guayasamín

Los usuarios pueden realizar el trámite sin costo a través de la plataforma web o móvil del peaje. Para iniciar el proceso, deben ingresar a guayasamin.epmmop.gob.ec y buscar la opción ‘Guayasamín Quito’.

Después, deben presentar sus documentos de identificación, los datos del vehículo y los requisitos correspondientes al beneficio que solicitan. La Unidad de Peajes se encarga de verificar la información entregada para determinar si la persona cumple las condiciones establecidas.

Una vez que la entidad recibe toda la documentación completa, dispone de un plazo de 10 días para aprobar o negar la solicitud. Durante ese período, revisa los documentos y comprueba que el pedido se ajuste a las disposiciones vigentes.

La Epmmop notificará la decisión al solicitante. Si la respuesta es favorable, la entidad activará el beneficio en el sistema del peaje para que el usuario pueda acceder a la exoneración correspondiente.

El procedimiento establece así una ruta para presentar la solicitud, verificar los requisitos y conocer la resolución. Además, busca que los usuarios cuenten con condiciones claras al momento de realizar el trámite.

Cuánto dura el beneficio y en qué casos puede suspenderse

Las exoneraciones y rebajas del peaje Oswaldo Guayasamín tendrán una vigencia general de dos años. Los beneficiarios podrán renovar el permiso sin pagar por el trámite, siempre que mantengan las condiciones que justificaron la concesión del beneficio.

Sin embargo, la entidad podrá suspender estas facilidades cuando los usuarios incumplan los requisitos establecidos. La medida también contempla los casos en los que una persona presente documentación falsa o cambie la propiedad del vehículo registrado para acceder a la exoneración o rebaja.

El nuevo procedimiento se rige por el Código Municipal, que reconoce la exoneración total del pago del peaje para las personas adultas mayores de 65 años y aquellas con una discapacidad igual o superior al 30%, bajo las condiciones previstas en la normativa.

Con este mecanismo, el Municipio de Quito busca reducir los tiempos de respuesta y establecer criterios uniformes para evaluar las solicitudes. También pretende fortalecer los controles mediante la verificación de los documentos y las condiciones de cada beneficiario.

La medida apunta a que la gestión del peaje sea más accesible, equitativa y transparente, respete los derechos de los usuarios y garantice el cumplimiento de las disposiciones municipales.

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