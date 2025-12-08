Los nuevos trolebuses registraron millones de viajes en Quito, en menos de un año de funcionamiento, según informó el Municipio, este lunes 8 de diciembre de 2025.
El rendimiento de la nueva flota de trolebuses en Quito en menos de un año: millones de viajes y kilómetros recorridos
La nueva flota de trolebuses 100% eléctricos ya superaron los dos millones de kilómetros recorridos en 252 días de operación.
Esto significa cerca de 19 millones de viajes.
La cantidad de viajes en ese tiempo equivale a movilizar, al menos, seis veces a cada habitante de Quito.
Desde el 31 de marzo, 46 unidades sirven en el circuito C1 entre las estaciones de El Labrador y El Recreo.
En tanto, las 14 unidades que completaron la flota están en los circuitos C4 y C6, que cubren las rutas El Recreo – La Colón y Quitumbe – El Recreo.
Los 46 trolebuses 100% eléctricos en Quito
El 31 de marzo, los 46 nuevos trolebuses se mantuvieron desplegados a lo largo de la avenida 10 de agosto, en la vía exclusiva del sistema de transporte que en diciembre cumplirá 30 años de servicio en Quito.
Llegaron organizaciones de 60 y piquito, de escuelas y colegios para estar en el acto de entrega de las unidades.
Se sentía que era un momento especial. Sin embargo, en algo se rozaba con la campaña electoral. Desde los vehículos que por allá circulaban, hubo gritos a favor de uno y de otro candidato presidencial.
Jóvenes, conductores, mecánicos y hasta un representante del comercio informal se comprometieron a cuidar las instalaciones.
Además, ceder los puestos a las personas de la tercera edad o con bebés, a conducir los vehículos con responsabilidad y cuidarlos.
Los conductores recibieron capacitaciones.
