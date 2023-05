El 94% de las multas recaudadas en Quito son de tránsito

Agentes de tránsito realizan controles en las vías principales. Archivo / EL COMERCIO

Evelyn Jácome

El 94% del dinero que el Municipio de Quito recaudó por multas vino del tránsito, durante el 2022. Es decir, de personas que cometieron contravenciones, no respetaron los límites de velocidad, incumplieron con el pico y placa, entre otras faltas.

El presupuesto del Municipio de Quito para este año es de USD 961 millones. Ese dinero, viene de dos fuentes principalmente.

El 36% llega del Gobierno Central y el 64% de autogestión (impuestos, tasas, multas, préstamos de multilaterales, etc).

Carlos Moya, director Metropolitano Financiero (e) del Municipio de Quito, explicó que en año pasado se recaudaron USD 32,4 millones por concepto de multas e infracciones. De este monto, USD 30,7 millones tienen que ver con tránsito (ver gráfico).

Multas en las vías

Un total de USD 20,2 millones se recolectaron por multas de conductores que no respetaron las leyes de tránsito, por ejemplo condujeron un vehículo sin portar la licencia.

Además, porque no utilizaron el cinturón de seguridad, se estacionaron en sitios no permitidos, no respetaron las señales de tránsito o no realizaron la transferencia de dominio.

Otros USD 10 millones están relacionados a incumplir el Pico y placa, multas por presentación tardía a la Revisión Técnica Vehicular, por hacer mal uso de la zona azul, entre otros.

Un pequeño porcentaje (6%) de lo recaudado, tiene que ver con el control del espacio público, suspensión de la licencia única de actividades económicas (LUAE), multas tributarias, publicidad sin permisos y en general por una incorrecta utilización del espacio público.



Jaime Carrera, analista económico, considera que el monto recaudado por multas en Quito es bastante alto y que el Municipio debería transparentar en qué se lo invierte.

Dice que con más de USD 32 millones se pueden hacer cientos de obras, y una buena opción, tomando en cuenta que casi todo viene de tránsito, sería invertirlo en mejorar la movilidad, por ejemplo, en el estado de las vías.

Noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: