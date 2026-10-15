Motociclista incendió su moto para no pagar multas

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un motociclista prendió incendió a su vehículo durante un operativo de control de tránsito en el sur de Quito, este jueves 15 de octubre de 2026, para no pagar las multas que tenía. El hecho ocurrió en el sector del puente de Guajaló, en las avenidas Maldonado y Morán Valverde, cuando agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Policía Nacional verificaban el cumplimiento de las obligaciones vehiculares.

Según la información disponible, los agentes detectaron valores pendientes por concepto de matriculación vehicular. Ante esta situación, el conductor prendió fuego a la motocicleta, al parecer para evitar las consecuencias económicas del incumplimiento. Un agente de la AMT intervino y logró apagar las llamas antes de que el fuego provocara mayores daños.

#CierreVialQuito | Por incendio de motocicleta.



📍 Sector: Morán Valverde

🛣️ Dirección: av. Maldonado y Morán Valverde

🚫 Cierre: un carril sobre la av. Maldonado



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/j7vbjc3Wrn — AMTQuito (@AMT_Quito) October 15, 2026

El incidente quedó registrado en videos

El control se desarrolló entre las 10:00 y las 12:00 del jueves 15 de octubre. Durante el operativo, los uniformados revisaron la documentación y el cumplimiento de las obligaciones de los conductores de motocicletas.

Cuando llegó el turno del motociclista, los agentes detectaron la deuda pendiente por matriculación. En ese momento ocurrió el incidente que quedó registrado en video: el hombre prendió fuego a su vehículo y un agente de tránsito actuó para extinguir las llamas.

La intervención evitó que el fuego continuara y agravara la situación. La información difundida sobre el caso señala que el conductor es de nacionalidad extranjera, aunque no detalla su identidad ni el monto exacto de la deuda.

Motocicleta fue trasladada al centro de retención de Turubamba

Después de controlar el fuego, las autoridades trasladaron la motocicleta al Centro de Retención Vehicular de Turubamba, en el sur de Quito.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si el conductor recibió una citación adicional por el incidente o si las autoridades iniciaron un procedimiento específico por los daños ocasionados al vehículo. Tampoco detalla si el motociclista sufrió lesiones durante el hecho.

El caso pone de relieve las consecuencias que pueden surgir durante los controles de tránsito cuando los conductores incumplen sus obligaciones vehiculares. La matriculación permite verificar que los vehículos cumplan los requisitos establecidos para circular en Ecuador.

AMT intensifica los controles a motocicletas en Quito

Las cifras municipales muestran que la AMT mantiene operativos para controlar motocicletas y ciclovías en la capital. Durante 2026, la entidad ejecutó 943 operativos de control a motocicletas y 580 intervenciones en ciclovías.

Como resultado de estas acciones, los agentes emitieron 12 523 citaciones y retuvieron 4 708 vehículos, según los datos municipales.

Los controles buscan verificar la documentación, el cumplimiento de las normas de tránsito y las condiciones que permiten la circulación de los vehículos. En este contexto, la AMT recomienda a los conductores mantener sus documentos al día y cumplir las obligaciones relacionadas con la matriculación.

El incidente de Guajaló ocurrió durante una de estas jornadas de control, que forman parte de las acciones municipales para reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito en Quito.