Moto de la Policía atropella a un adulto mayor en la Y

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una motocicleta policial atropelló a una persona de la tercera edad en la avenida 10 de Agosto, a la altura de La Y, en el norte de Quito. La AMT cerró el carril central en sentido norte-sur mientras atendía la emergencia.

Una persona adulta mayor resultó herida tras el atropellamiento de una motocicleta policial en el carril exclusivo del Trolebús, a la altura de La Y, en el norte de Quito. La agente que conducía la moto también sufrió lesiones, de acuerdo con la información preliminar del hecho.

La emergencia ocurrió en la avenida 10 de Agosto, una de las vías principales de la capital. Tras el siniestro de tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el carril central en sentido norte-sur para facilitar la atención del incidente y controlar la circulación en el sector.

Cierre vial en la avenida 10 de Agosto

El cierre del carril central afectó la circulación en el sector de La Y, en el norte de Quito. Los conductores que transitaron por la avenida 10 de Agosto debían atender las indicaciones de los agentes de tránsito y tomar precauciones ante la presencia de personal de emergencia.

🚨 #AMTInforma |



✅ Se habilita el carril de circulación sentido norte sur de la av. 10 de agosto.



🚫 Carril exclusivo se mantiene cerrado. pic.twitter.com/agHxnPOa3L — AMTQuito (@AMT_Quito) October 16, 2026

La restricción también recordó la importancia de mantener libres los carriles exclusivos del transporte público y respetar las disposiciones de circulación. Estos espacios cumplen una función específica dentro de la movilidad urbana y requieren atención de todos los actores viales.

Operativos luego del atropellamiento

Horas después del atropellamiento que se dio en un carril exclusivo del trole, la AMT realizó operativos para controlar el uso de este espacio.

🚨#ControlEnQuito |



👮‍♂️ Nuestros agentes intervienen a los vehículos que circulan por el carril exclusivo del transporte público.



⚠️ Evita sanciones y conduce con responsabilidad. ¡Todos estamos comprometidos con la seguridad vial! pic.twitter.com/5Vpke4xvx6 — AMTQuito (@AMT_Quito) October 16, 2026

El control se realizó a las motocicletas que circulan por las vías exclusivas, con el fin de evitar que sean mal utilizadas o que se den eventos como el de la mañana.

Peatones y motociclistas, entre los actores más vulnerables de la vía

El atropellamiento de una persona adulta mayor vuelve a poner sobre la mesa un problema central de la seguridad vial en Quito: la vulnerabilidad de quienes se desplazan a pie y en motocicleta.

A diferencia de los ocupantes de un automóvil, los peatones no cuentan con una estructura que absorba parte de la energía de un impacto. Una caída o un golpe contra el pavimento puede provocar lesiones graves, sobre todo en personas adultas mayores, cuya capacidad de recuperación puede resultar más limitada.

Los motociclistas también enfrentan riesgos importantes. La ausencia de una carrocería de protección los expone directamente a los impactos y a las lesiones cuando pierden el equilibrio o chocan contra otro usuario de la vía.

Por eso, la seguridad vial exige que todos los conductores mantengan una velocidad adecuada, respeten la señalización, reduzcan la marcha en intersecciones y eviten maniobras repentinas. Estas medidas disminuyen el riesgo, aunque no permiten atribuir una causa específica a este caso sin información oficial.