Metro de Quito vuelve a operar con normalidad tras inundación

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La estación El Labrador del Metro de Quito, ubicada al norte de la capital, fue habilitada la mañana de este lunes 5 de octubre de 2026, luego de permanecer afectada por una inundación provocada por las fuertes lluvias registradas en Ecuador.

Los equipos técnicos y de limpieza del Metro de Quito realizaron durante la noche del domingo 4 de octubre trabajos de limpieza y adecuación para restablecer las condiciones de operación. Con estas labores, el servicio quedó habilitado en las 15 estaciones.

Metro de Quito opera con normalidad

En su cuenta de X, el Metro de Quito confirmó que desde las 05:30 de este lunes 5 de octubre las 15 estaciones están operando con normalidad incluyendo la estación El Labrador.

Esto fue posible gracias a los trabajos realizados por los equipos técnicos, que ejecutaron labores de limpieza y adecuación en el espacio afectado por la acumulación de agua. Es por esta razón que la estación permaneció cerrada durante la jornada del domingo 4 de octubre.

Mientras que el servicio del resto de la línea (Quitumbe – Jipijapa) se mantuvo funcionando con normalidad.

El Metro indicó que los sistemas de telecomunicaciones, señalización ferroviaria, energización y trenes no registran afectaciones.

@Emiro_Bra Estimado usuario, nuestras 15 estaciones están operando con normalidad incluyendo la estación El Labrador ✅ — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 5, 2026

Inundaciones en el Metro de Quito

Las fuertes lluvias registradas en la capital, el domingo 4 de octubre, provocaron que la estación de El Labrador del Metro de Quito se inunde.

Imágenes difundidas por la entidad mostraron que el agua entró rápidamente por las gradas de ingreso de la estación, situada entre las avenidas Amazonas e Isaac Albéniz.

Los pasajeros tuvieron dificultades para salir de la estación debido a que las escaleras eléctricas dejaron de funcionar y las escaleras convencionales estaban cubiertas de agua. El líquido ingresaba como una cascada y se acumuló en el primer subsuelo, lo que obligó a suspender temporalmente el ingreso y la salida de usuarios.

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