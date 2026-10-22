Lluvias y descargas eléctricas provocan cortes de luz en Cumbayá

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las precipitaciones intensas que afectan a Quito provocaron problemas en el servicio eléctrico en varios sectores de Cumbayá, en el nororiente de la capital, este jueves 22 de octubre de 2026.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que las lluvias, acompañadas de descargas atmosféricas, afectaron el suministro de energía. Personal operativo trabaja en la zona para corregir las fallas y recuperar el servicio en el menor tiempo posible.

Entre los puntos afectados constan el centro de Cumbayá, la calle Francisco de Orellana, la calle Alba Calderón, la calle Juan Montalvo, Collas y sus alrededores.

🏗️ #EnTerritorio | 👷🏼‍♂️ Debido a las fuertes lluvias acompañadas de descargas atmosféricas, registradas la tarde de hoy, personal operativo de la #EEQ se encuentra en el sector de Cumbayá, realizan trabajos correctivos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo… pic.twitter.com/Jh2gNvf4j5 — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) October 22, 2026

Sectores de Cumbayá afectados por los cortes de luz

La interrupción del suministro eléctrico alcanza varios puntos de Cumbayá. El reporte de la EEQ identifica calles del centro de la parroquia y el sector de Collas entre las zonas afectadas.

La institución desplegó personal operativo para ejecutar trabajos correctivos en la infraestructura eléctrica. Estas tareas buscan resolver las fallas asociadas a las condiciones meteorológicas registradas durante la tarde.

Los cortes de luz se suman a las novedades que las lluvias de esta semana provocaron en Quito, donde también ocurrieron inundaciones, daños en semáforos y dificultades para la circulación vehicular.

Descargas atmosféricas afectan el sistema eléctrico

Las descargas atmosféricas que acompañan a las tormentas pueden afectar los componentes de las redes eléctricas y provocar interrupciones del servicio. En Cumbayá, la EEQ relacionó la emergencia con las fuertes lluvias y las descargas registradas durante la tarde.

El personal técnico trabaja en la zona para corregir las fallas. La empresa busca recuperar el suministro en los sectores afectados mediante las tareas operativas previstas para esta emergencia.

Lluvias provocan varias novedades en Quito

Las precipitaciones de los últimos días dejaron distintas afectaciones en la capital. Este jueves, una granizada complicó la movilidad en varios sectores y provocó daños en los semáforos de la intersección de la avenida Colón y la calle Versalles. Además, la avenida González Suárez registró una fuerte congestión vehicular.

A lo largo de la avenida Colón, algunas intersecciones semafóricas se apagaron complicando el paso vehicular, sumado a lo que ya se registraba por el cierre de calles por acumulación de agua.

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