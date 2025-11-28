Las intensas lluvias provocaron un movimientos de masa y cierres viales en la autopista General Rumiñahui y la calle Sena, en Quito, la tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025.

Más noticias:

Movimientos de masa y cierres viales en autopista General Rumiñahui y la calle Sena por intensas lluvias

El COE Metropolitano de Quito registró dos movimientos de masa, conocidos como deslizamientos de tierra, en Quito.

Uno ocurrió en la autopista General Rumiñahui y otro en la calle Sena, en el sur de Quito.

El movimiento de masa en la autopista General Rumiñahui

El Municipio de Quito coordinó acciones con la Empresa Metropolitana de Seguridad y la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Prefectura de Pichincha.

Se realizaron trabajos de evacuación del agua acumulada, retiro de la vegetación y limpieza de escombros.

Además, se dispuso desplegar personal técnico y maquinaria pesada.

Le puede interesar: Intensas lluvias generan inundaciones y cortes de luz en Quito y Rumiñahui la tarde de este viernes 28 de noviembre

El evento sobre el movimiento en masa en la autopista General Rumiñahui, sector las Orquídeas, no reportó personas afectadas y se coordina la evaluación del talud.

A las 16:00, continuaban los trabajos de evacuación y retiro de escombros.

El movimiento de masa en la calle Sena, sur de Quito

El COE Metropolitano informó de otro movimiento de masa en la calle Sena, sector La Recoleta, sur de Quito.

El Municipio activó los trabajos que continuaban hasta la noche con movimiento de escombros y limpieza de la vía.

Producto del hecho se reportó el cierre vial de los dos carriles sentido oriente-occidente.

🚨 #Activados24Siete | Actualización de acciones



Tras el movimiento en masa por la calle El Sena, sector La Recoleta, el @MunicipioQuito continúa con los trabajos de limpieza de escombros y control vial junto con @epemseguridad @ObrasQuito y @AMT_Quito

🧵 pic.twitter.com/YwKHL99310 — COE Quito (@coequito) November 29, 2025

También hubo inundaciones en la calle Daule y Upano, sur de Quito.

Las inundaciones y los cortes de luz por las intensas lluvias en Quito y Rumiñahui la tarde de este viernes 28 de noviembre

En Quito y Rumiñahui, se volvió a registrar un clima variable este viernes 28 de noviembre; mientras en la mañana hubo un intenso sol, en la tarde las lluvias provocaron inundaciones en varias vías de la ciudad.

El ECU 911 señaló que, hasta las 15:00, se registraron 25 alertas por inundaciones en Quito y Rumiñahui.

Sectores afectados en Quito y Rumiñahui

Los sectores afectados en Quito fueron: La Tola, Napo y Pinto, y Pío XII.

En Rumiñahui: Santa Cruz, Fogonazo, Progreso y Rumiñahui.

El ECU 911 recomendó conducir con precaución en estos sectores.

Más noticias: Inamhi activa advertencia por lluvias este viernes 28 de noviembre

Cortes de luz

En tanto, usuarios de la red social X, reportaron en la cuenta de la Empresa Eléctrica Quito cortes de luz en Monjas, La Armenia, Edén del Valle.

Además, Collacoto, Santa Teresa de Píntag, San Rafael, Capelo, El Triángulo, la Loma de Puengasí, entre otros.

Inamhi activa advertencia por lluvias este viernes 28 de noviembre

El Inamhi dio a conocer que entre la tarde del 28 y la mañana del 29 de noviembre de 2025 continuarán los eventos de lluvia de variable intensidad en Ecuador.

Estas lluvias podrían llegar acompañadas de tormentas eléctricas en algunas zonas, por lo que el Instituto recomienda tomar precauciones.

Las provincias más afectadas por estas condiciones son la Sierra y el norte del Litoral, sobre todo las siguientes ciudades:

Litoral: interior de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí

interior de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí Sierra: toda la región, sobre todo Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

Con estas condiciones, es probable que se produzca acumulación de agua en negocios, hogares y caminos susceptibles, por lo que es importante tomar precauciones, como:

Mantenga limpios los sumideros de su inmueble para evitar el estancamiento del agu

Si debe viajar, evite hacerlo en la noche por caminos vulnerables a derrumbes

Tenga precaución ante la posible presencia de neblina; revisa tu auto para constatar que funcionan correctamente las luces, plumas, frenos y más.

Imágenes satelitales constatan lluvias

El Inamhi constató mediante el monitoreo satelital la presencia de lluvias en el territorio ecuatoriano. Emitió dos informes durante el día, en el de la mañana ya advirtió que “se presenta alta cobertura nubosa y lluvias de variable intensidad en la Amazonía, norte del Litoral y zonas de cordillera; se prevé continúen en las próximas horas y se sume la región Sierra en la tarde”.

Aproximadamente a las 13:00 de este viernes 28 de noviembre, el Instituto volvió a informar que se observan nubes que generan lluvias con tormenta en varias provincias de la región Sierra.

Además, advirtió que se espera que las lluvias se extiendan hacia horas de la noche en la región.

#MonitoreoSatelitalEc🛰️| Viernes 28/11/2025 (13h00): En imágenes satelitales se observan nubes que generan lluvias con tormenta en varias provincias de la región Sierra. Se espera que se extiendan hacia horas de la noche.

Tome precauciones.

⚠️Nowcasting 29 vigente. pic.twitter.com/61kKJySgoo — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) November 28, 2025

Informe externo: Quito

Te recomendamos