Inamhi activa advertencia por lluvias este viernes 28 de noviembre

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias la tarde de este viernes 28 de noviembre debido a las condiciones climáticas presentes en Ecuador.

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Advertencia de corto plazo por lluvias

El Inamhi dio a conocer que entre la tarde del 28 y la mañana del 29 de noviembre de 2025 continuarán los eventos de lluvia de variable intensidad en Ecuador.

Estas lluvias podrían llegar acompañadas de tormentas eléctricas en algunas zonas, por lo que el Instituto recomienda tomar precauciones.

Las provincias más afectadas por estas condiciones son la Sierra y el norte del Litoral, sobre todo las siguientes ciudades:

Litoral: interior de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí

interior de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí Sierra: toda la región, sobre todo Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

Con estas condiciones, es probable que se produzca acumulación de agua en negocios, hogares y caminos susceptibles, por lo que es importante tomar precauciones, como:

Mantenga limpios los sumideros de su inmueble para evitar el estancamiento del agu

Si debe viajar, evite hacerlo en la noche por caminos vulnerables a derrumbes

Tenga precaución ante la posible presencia de neblina; revisa tu auto para constatar que funcionan correctamente las luces, plumas, frenos y más.

Imágenes satelitales constatan lluvias

El Inamhi constató mediante el monitoreo satelital la presencia de lluvias en el territorio ecuatoriano. Emitió dos informes durante el día, en el de la mañana ya advirtió que “se presenta alta cobertura nubosa y lluvias de variable intensidad en la Amazonía, norte del Litoral y zonas de cordillera; se prevé continúen en las próximas horas y se sume la región Sierra en la tarde”.

Aproximadamente a las 13:00 de este viernes 28 de noviembre, el Instituto volvió a informar que se observan nubes que generan lluvias con tormenta en varias provincias de la región Sierra.

Además, advirtió que se espera que las lluvias se extiendan hacia horas de la noche en la región.

#MonitoreoSatelitalEc🛰️| Viernes 28/11/2025 (13h00): En imágenes satelitales se observan nubes que generan lluvias con tormenta en varias provincias de la región Sierra. Se espera que se extiendan hacia horas de la noche.

Tome precauciones.

⚠️Nowcasting 29 vigente. pic.twitter.com/61kKJySgoo — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) November 28, 2025

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