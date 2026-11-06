La Licencia Única de Actividades Económicas en Quito cambia, conozca los pasos para obtener el permiso

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Los emprendedores y propietarios de negocios en Quito pueden realizar el trámite de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) con menos pasos. Desde el 29 de octubre de 2026, el sistema municipal incorporó cambios para agilizar la emisión y renovación de este permiso. Entre las principales novedades están la validación automática de datos para determinadas actividades económicas, una plataforma más sencilla y la consulta en línea del estado de las solicitudes.

La actualización también modifica el procedimiento para declarar la movilidad y registrar la publicidad exterior de los establecimientos. Sin embargo, el otorgamiento automático no está disponible para todos los negocios. El beneficio se aplica únicamente a las actividades de categorías 1 y 2, siempre que no tengan determinadas condiciones pendientes. Hasta el 31 de octubre de 2026, Quito registró alrededor de 98 902 actividades económicas licenciadas, entre emisiones y renovaciones.

Qué necesita para obtener o renovar la LUAE en Quito

Uno de los cambios principales está en la validación de la información. Antes, el sistema requería que los funcionarios revisaran manualmente los datos de cada solicitante. Ahora, gracias a la integración de los sistemas municipales, la plataforma valida automáticamente la mayor parte de las solicitudes de las categorías 1 y 2.

Este cambio busca reducir el tiempo que los propietarios de negocios dedican a gestionar el permiso. Además, el Municipio renovó la presentación de la plataforma para facilitar el ingreso de información y orientar a los usuarios durante el trámite.

Otro aspecto que deben considerar los solicitantes es que el otorgamiento automático tiene excepciones. No se aplica a las actividades económicas que tengan pendientes relacionados con el Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS), procesos de preexistencia o de Contribución Onerosa de Derechos (COD). Tampoco incluye el código CIIU B081021, correspondiente a actividades mineras.

Antes de iniciar la solicitud, el propietario del establecimiento debe verificar que se encuentre al día en el pago de la patente municipal. Este requisito también se mantiene para quienes buscan renovar su licencia.

La plataforma incorpora, además, una herramienta para consultar el avance del trámite en tiempo real. Así, quienes ya ingresaron una solicitud pueden revisar su estado y recibir notificaciones sobre los cambios en el proceso, sin necesidad de acudir presencialmente para conocer su situación.

Cambios en movilidad y publicidad exterior de los establecimientos

La actualización también modifica el procedimiento relacionado con la declaración de movilidad. Antes, el solicitante completaba un formulario y el sistema enviaba el trámite para que un componente municipal realizara una inspección. Con el nuevo mecanismo, el usuario presenta una declaración responsable y la verificación se efectúa después de que el Municipio otorga la LUAE.

Otro cambio corresponde a la publicidad exterior de los locales comerciales. El sistema anterior permitía registrar únicamente un rótulo adherido a la fachada del establecimiento. Con el nuevo anexo, los propietarios pueden habilitar varios elementos publicitarios.

El registro ya no requiere que el usuario declare los metrajes de cada elemento. En su lugar, el sistema informa cuáles puede colocar. No obstante, los negocios deben respetar las fichas técnicas que establecen las características de la publicidad permitida.

Cuando el establecimiento tenga habilitados varios elementos, podrá colocar un máximo de cuatro al mismo tiempo. El procedimiento se ajusta al Anexo 4 de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT), que contiene las reglas técnicas para la publicidad exterior vinculada a la LUAE.

Los propietarios que necesiten obtener o renovar este permiso pueden ingresar al Portal de Servicios Municipales, en la dirección https://servicios.quito.gob.ec/. También pueden solicitar información a través del contact center municipal, en el número 1800 510 510, opción 6.

Los cambios en el sistema buscan reducir las gestiones manuales y facilitar el acceso a los servicios municipales para quienes mantienen o inician una actividad económica en Quito.

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