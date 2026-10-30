La Panamericana Norte en Carapungo tendrá cierres en este feriado

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Una nueva fase de trabajos de infraestructura alterará el tránsito en el acceso norte de la capital, luego de anunciarse bloqueos escalonados sobre la Panamericana Norte en Carapungo a partir de las 22:00 de este viernes 30 de octubre de 2026. Las faenas constructivas se mantendrán activas durante el feriado en jornadas diurnas y nocturnas para cumplir el cronograma técnico, concentrando las restricciones en tres sectores específicos sobre el sentido de circulación sur-norte.

Panamericana Norte en Carapungo y tres puntos de intervención

Los cierres progresivos alterarán el paso vehicular en el acceso norte capitalino.

Las labores viales abarcan tres frentes: el redondel del intercambiador de Carapungo en su calzada sur, el tramo intermedio que conecta el puente peatonal de La Bota con la calle Oe12I junto a la estación de servicio Puma, y el ingreso directo al paso deprimido hacia Carapungo desde ese mismo punto. La suspensión del paso por el redondel durará cinco días consecutivos, desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, en tanto que los dos tramos restantes registrarán intervenciones hasta el 8 de noviembre.

Rutas alternas hacia la avenida Simón Bolívar y el norte

Los desvíos canalizan los flujos de tránsito con el apoyo de agentes metropolitanos.

Para mantener el flujo vehicular, quienes viajen desde La Bota rumbo al norte podrán avanzar de forma directa por el paso elevado del intercambiador. Los automovilistas que busquen incorporarse hacia el sur de la avenida Simón Bolívar deberán tomar las calles Julio Ramos y N69H; esta misma alternativa regirá durante el bloqueo del redondel ejecutando el giro a la altura de la empresa Yanbal.

Quienes procedan desde la Simón Bolívar hacia el norte por la calzada sur-norte deberán entrar por la calle Oe12I, situada detrás de la gasolinera y del supermercado Santa María, para continuar por el carril lateral.

Desvío para ingresar al sector residencial de Carapungo

El flujo barrial contempla retornos señalizados en sectores comerciales.

Los conductores cuyo destino sea el interior de Carapungo deberán ingresar por la calle Oe12I, continuar por el carril lateral y realizar un giro en U a la altura de ARCA Continental. Pese a las labores en la vía, permanecerán abiertos el paso elevado sur-norte del intercambiador para la circulación longitudinal sobre la arteria principal y la totalidad de la calzada norte-sur, incluidos sus carriles laterales y el viaducto elevado.

Trabajos viales en la Panamericana Norte en Carapungo. Foto: Quito Informa

Colocación de pavimento semirrígido en 6,6 kilómetros

El proyecto técnico sustituye la calzada para incrementar la durabilidad del asfalto.

La intervención forma parte del plan integral de rehabilitación a lo largo de 6,6 kilómetros de la arteria vial, contemplando la instalación de pavimento semirrígido o una base estabilizada que aumente la resistencia y seguridad para los usuarios.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos programar los viajes con anticipación, verificar los recorridos provisionales y acatar la señalización temporal junto a las disposiciones de los agentes de control apostados en el perímetro.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo inician y qué zonas abarcan los cierres en la Panamericana Norte en Carapungo?

Inician a las 22:00 de este viernes 30 de octubre de 2026 en tres tramos de la calzada sur-norte.

En el marco de la Panamericana Norte en Carapungo y tres puntos de intervención, las obras afectarán el redondel del intercambiador en su calzada sur, el tramo entre el puente peatonal de La Bota y la calle Oe12I a la altura de la gasolinera Puma, y el acceso al paso deprimido. El redondel estará inhabilitado del 30 de octubre al 3 de noviembre, mientras que los otros sectores continuarán con trabajos hasta el 8 de noviembre.

❓ ¿Qué opciones de circulación existen en las rutas alternas hacia la avenida Simón Bolívar y el norte?

Quienes van de La Bota al norte usan el paso elevado del intercambiador, y para la Simón Bolívar al sur toman las calles Julio Ramos y N69H.

Dentro del esquema de rutas alternas hacia la avenida Simón Bolívar y el norte, los conductores que circulen desde la Simón Bolívar hacia el norte por la calzada sur-norte deberán ingresar por la calle Oe12I, ubicada detrás del supermercado Santa María y la gasolinera Puma, para incorporarse al carril lateral. Durante el cierre del redondel, se aplicará el mismo recorrido realizando el viraje a la altura de la empresa Yanbal.

❓ ¿Cómo deben circular los conductores en el desvío para ingresar al sector residencial de Carapungo?

Deben circular por la calle Oe12I, avanzar por el carril lateral y realizar un giro en U en el sector de ARCA Continental.

Al aplicar el desvío para ingresar al sector residencial de Carapungo, el flujo vehicular podrá acceder sin interrumpir las obras sobre la vía principal. Para quienes únicamente transitan de paso, se mantendrá habilitado el paso elevado sur-norte del intercambiador, así como toda la calzada contraria norte-sur con sus respectivos carriles laterales y viaducto elevado.

❓ ¿Qué trabajos técnicos se ejecutan en la colocación de pavimento semirrígido en 6,6 kilómetros?

Se ejecuta la colocación de pavimento semirrígido o base estabilizada para mejorar la resistencia y seguridad vial.

Con la colocación de pavimento semirrígido en 6,6 kilómetros, la intervención busca renovar la carpeta de la Panamericana Norte para soportar el flujo del transporte pesado y liviano. Las cuadrillas de obra operarán en jornadas diurnas y nocturnas continuas durante los días de asueto para cumplir con los plazos de entrega planificados.

❓ ¿Qué recomendaciones de movilidad rigen para transitar por la Panamericana Norte en Carapungo durante el feriado?

Planificar los recorridos con tiempo, tomar los desvíos alternos y acatar las señales y disposiciones de los agentes de tránsito.

La recomendación se emite ante la implementación de cierres continuos que podrían alterar los tiempos de viaje hacia las provincias del norte del país. La Agencia Metropolitana de Tránsito y los equipos operativos mantendrán señalética temporal y personal uniformado para guiar a los conductores que salgan o ingresen al Distrito Metropolitano.

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