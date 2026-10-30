Un tramo de la av. Amazonas estará cerrada durante el feriado

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

La avenida Río Amazonas tendrá un cierre vial en sentido sur-norte desde este sábado 31 de octubre hasta las 17:00 del martes 3 de noviembre de 2026. La restricción comprende el tramo entre las calles Río Topo y Homero Salas, en Quito.

La medida coincide con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extiende desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Durante ese período, los conductores que circulen por el sector encontrarán una interrupción del paso en el sentido sur-norte.

El cierre tiene un horario definido: empezará este sábado y concluirá el martes a las 17:00. La información difundida delimita el tramo afectado y el sentido de circulación.

Avenida Río Amazonas tendrá restricción en sentido sur-norte

La interrupción del tránsito comprende el segmento entre Río Topo y Homero Salas. La restricción se aplica únicamente al sentido sur-norte señalado en el aviso.

El período de cierre abarca cuatro días del feriado nacional. La circulación por este tramo permanecerá interrumpida hasta las 17:00 del martes 3 de noviembre, según el horario comunicado.

La avenida Río Amazonas forma parte de la red vial de Quito y conecta distintos sectores de la ciudad. Por ello, la intervención se suma a las novedades de movilidad que los conductores deben considerar durante el feriado.

Trabajos viales en Quito también atendieron daños por lluvias

En octubre, otras vías de Quito registraron intervenciones por afectaciones asociadas a las precipitaciones. En la avenida Eloy Alfaro y De las Higueras, un hundimiento de la calzada motivó trabajos durante la noche y la madrugada para habilitar el paso.

Otro punto afectado por las lluvias fue Buenaventura de Chillogallo. En ese sector, equipos municipales ejecutaron tareas de limpieza de la calzada con minicargadoras y volquetas, luego de una inundación.

Estos trabajos correspondieron a emergencias viales en sectores distintos de la capital. El cierre de la avenida Río Amazonas, en cambio, contempla una restricción temporal con límites específicos y un horario de finalización definido.

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