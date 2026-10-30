Un tramo de la av. Amazonas estará cerrada durante el feriado

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La avenida Río Amazonas tendrá un cierre vial en sentido sur-norte desde este sábado 31 de octubre hasta las 17:00 del martes 3 de noviembre de 2026. La restricción comprende el tramo entre las calles Río Topo y Homero Salas, en Quito.
La medida coincide con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extiende desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Durante ese período, los conductores que circulen por el sector encontrarán una interrupción del paso en el sentido sur-norte.
El cierre tiene un horario definido: empezará este sábado y concluirá el martes a las 17:00. La información difundida delimita el tramo afectado y el sentido de circulación.
La interrupción del tránsito comprende el segmento entre Río Topo y Homero Salas. La restricción se aplica únicamente al sentido sur-norte señalado en el aviso.
El período de cierre abarca cuatro días del feriado nacional. La circulación por este tramo permanecerá interrumpida hasta las 17:00 del martes 3 de noviembre, según el horario comunicado.
La avenida Río Amazonas forma parte de la red vial de Quito y conecta distintos sectores de la ciudad. Por ello, la intervención se suma a las novedades de movilidad que los conductores deben considerar durante el feriado.
En octubre, otras vías de Quito registraron intervenciones por afectaciones asociadas a las precipitaciones. En la avenida Eloy Alfaro y De las Higueras, un hundimiento de la calzada motivó trabajos durante la noche y la madrugada para habilitar el paso.
Otro punto afectado por las lluvias fue Buenaventura de Chillogallo. En ese sector, equipos municipales ejecutaron tareas de limpieza de la calzada con minicargadoras y volquetas, luego de una inundación.
Estos trabajos correspondieron a emergencias viales en sectores distintos de la capital. El cierre de la avenida Río Amazonas, en cambio, contempla una restricción temporal con límites específicos y un horario de finalización definido.