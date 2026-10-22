Hundimiento en la avenida Eloy Alfaro mantiene cierres y obliga a desviarse

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un hundimiento en la avenida Eloy Alfaro, en el norte de Quito, mantiene interrumpida la circulación en sentido sur-norte este jueves 22 de octubre de 2026. La afectación se registra en el tramo comprendido entre las avenidas De los Granados y Río Coca, después de las fuertes lluvias del miércoles.

El problema provocó un socavón a la altura de Eloy Alfaro e Higuera. En ese punto se realizan trabajos sobre la vía, mientras permanecen vigentes los cierres vehiculares.

Hundimiento en la avenida Eloy Alfaro mantiene dos cierres

La circulación fue suspendida en dos intersecciones de la avenida Eloy Alfaro:

Av. Eloy Alfaro y av. Río Coca, en sentido sur-norte.

Av. Eloy Alfaro y av. De los Granados, en sentido sur-norte.

Aunque durante la noche del miércoles se había previsto trabajar para recuperar la circulación en la madrugada, el paso continuaba cerrado durante la mañana del jueves.

La restricción obliga a quienes utilizan este sector a modificar su recorrido mientras avanzan las tareas en el punto afectado.

Una tubería deteriorada está detrás del socavón

Juan Carlos Guaicha, funcionario de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), explicó que el hundimiento en la avenida Eloy Alfaro afectó la parte central de la calzada.

Según Guaicha, el problema está relacionado con el deterioro de una tubería de hormigón. La afectación se agravó por las raíces de árboles cercanos a la vereda, que provocaron que el ducto comenzara a romperse.

Los trabajos se concentran precisamente en el punto donde se produjo el socavón.

🚨 #Actualización | 🧑🏻‍🔧 Se mantienen los trabajos de @aguadequito en la av. Eloy Alfaro y Las Higueras, debido al socavón registrado este miércoles. ✅ Rutas alternas: Av. Granados Av. 6 de Diciembre Redondel del Ciclista https://t.co/DMYohIeQBi — AMTQuito (@AMT_Quito) October 22, 2026

Estas son las vías alternas para los conductores

Mientras continúe cerrado el sentido sur-norte, la AMT recomendó a los usuarios utilizar diferentes calles del sector para evitar el tramo afectado.

Las rutas alternas indicadas son:

Av. De los Granados.

Calle De los Laureles.

Calle De las Buganvillas.

Av. De las Palmeras.

Calle De los Naranjos.

Calle De las Azucenas.

Tanto la AMT como la Epmaps no han informado una hora estimada en la que se rehabilitará el tránsito, pues el cierre permanece mientras continúan los trabajos.

El paso seguía cerrado durante la mañana

El hundimiento en la avenida Eloy Alfaro ocurrió después de las fuertes lluvias registradas el miércoles. Durante las precipitaciones del día anterior, cerca del sector, en la calle Nuñez de Vela y la av. Río Amazonas, un árbol cayó y causó un corte de luz.

Trabajadores municipales removieron el árbol de la vía y habilitaron el paso, mientras la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) restablecieron el servicio de electricidad.

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