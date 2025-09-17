El Municipio de Quito mantiene activa la medida de Pico y placa con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir la congestión en la capital. Este sistema regula la circulación de vehículos particulares y motocicletas según el último dígito de la placa, y rige en toda el área del Distrito Metropolitano.

Para este miércoles 17 de septiembre de 2025, la restricción aplica a los autos y motos cuyas placas terminan en 5 y 6. Los conductores deben tomar precauciones y planificar sus recorridos con anticipación para evitar sanciones y retrasos.

Horarios del Pico y placa en Quito

El Pico y placa funciona de lunes a viernes en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 en la mañana y de 16:00 a 20:00 en la tarde. La norma abarca a todos los automotores, salvo aquellos que conducen personas de la tercera edad o con discapacidad.

La restricción busca aliviar la presión vehicular en las vías más transitadas de Quito durante las horas de mayor demanda. Las autoridades municipales recalcan que el control es permanente y que los agentes de tránsito supervisan el cumplimiento de la medida en distintos puntos de la ciudad.

Contraflujos para agilizar el tránsito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) complementa el Pico y placa con la habilitación de cuatro contraflujos estratégicos. Estos operan en horarios específicos y permiten aumentar la capacidad de las vías más congestionadas durante las horas pico.

En la avenida Mariscal Sucre, el contraflujo va desde el cementerio de San Diego hasta la avenida Universitaria. Funciona de 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00 en la mañana, mientras que en la tarde se activa de 16:30 a 17:00 y de 17:30 a 18:00.

La autopista General Rumiñahui dispone del contraflujo entre la avenida Pichincha, en El Trébol, y el sector de Cuscungo. Opera de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30 en la mañana, y de 16:30 a 19:30 en la tarde.

En la avenida Velasco Ibarra (Oriental), la medida corre de 06:00 a 08:30 desde la avenida Napo hasta La Tola, y en la tarde desde el coliseo Rumiñahui hasta La Tola, entre las 17:00 y las 19:00.

Finalmente, en el túnel Guayasamín, el contraflujo se habilita de 07:00 a 08:30 en la mañana, desde la avenida Guayasamín y Simón Bolívar hacia la avenida 6 de Diciembre. Por la tarde, funciona en sentido contrario, de 16:00 a 19:30.

Las autoridades piden a los ciudadanos mantenerse atentos a estos horarios y vías, y recuerdan que el incumplimiento de la medida de Pico y placa genera multas y reducción de puntos en la licencia de conducir.

