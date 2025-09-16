La restricción vehicular del Pico y placa rige en Quito de lunes a viernes. Este martes, 16 de septiembre de 2025, la medida se aplica a los automotores cuyas placas terminan en los dígitos 3 y 4. Los conductores de estos vehículos no podrán circular durante los horarios establecidos.

El esquema busca reducir la congestión en las horas de mayor tráfico. La medida opera en dos franjas: en la mañana, de 06:00 a 09:30, y en la tarde, de 16:00 a 20:00. Con este mecanismo, el Municipio intenta organizar mejor la movilidad en la capital y disminuir el tiempo de traslado para los ciudadanos.

Horarios y cronograma semanal del Pico y placa

El Pico y placa distribuye la restricción de acuerdo con el último dígito de la placa. Los lunes no circulan los autos terminados en 1 y 2. Los martes, la restricción es para los terminados en 3 y 4. Los miércoles se aplica para las placas que finalizan en 5 y 6. Los jueves, para las que terminan en 7 y 8. Finalmente, los viernes no pueden circular los automotores con dígitos 9 y 0.

En el caso de este martes, los autos con placas 3 y 4 deben permanecer fuera de las vías en los horarios definidos. Esta disposición se mantiene cada semana y exige a los conductores planificar sus recorridos con anticipación.

Documentos habilitantes y renovación de licencia

Para movilizarse en la ciudad, los conductores necesitan portar la licencia y la matrícula vigentes. Si la licencia está caducada, deben cumplir con un proceso de renovación. El trámite incluye generar una orden de pago en la página de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), cancelar el valor correspondiente en línea o en puntos físicos, obtener un turno en la agencia de preferencia y acudir 15 minutos antes de la cita.

En la agencia, el conductor debe presentar el turno impreso, rendir la evaluación teórica y esperar la entrega de la nueva licencia. Ese comprobante de turno permite mostrar a los agentes de tránsito que el proceso está en curso y evita sanciones.

Responsabilidad ciudadana y movilidad

El Municipio de Quito recalca que el cumplimiento del Pico y placa es una responsabilidad ciudadana. Respetar la norma ayuda a reducir el tráfico y a mantener un flujo más ágil en los corredores principales de la capital.

Planificar los recorridos y verificar los documentos antes de salir resulta fundamental. Así, los conductores evitan multas y contribuyen a una movilidad más ordenada y eficiente. Este martes, la restricción afecta a los vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Mantener la documentación en regla es clave para evitar inconvenientes.

