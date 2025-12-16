Quito aplica el Pico y Placa de lunes a viernes como una medida para regular la movilidad en las horas de mayor demanda. El sistema busca reducir la congestión vehicular y mejorar la circulación en las principales vías de la capital. Cada semana, la restricción se organiza según el último dígito de la placa y se repite sin variaciones.

Este martes 9 de diciembre de 2025, la medida rige para los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. Los conductores deben ajustar sus horarios y planificar sus desplazamientos con anticipación. El incumplimiento expone a sanciones económicas y otras medidas de control establecidas por la normativa municipal.

El Municipio de Quito sostiene que el Pico y Placa facilita una circulación más fluida y segura. La administración municipal señala que la reducción de vehículos en horas pico disminuye la carga vial y permite traslados más ágiles en distintos sectores de la ciudad.

Días de restricción y planificación semanal

La capital aplica el Pico y Placa bajo un esquema rotativo que se mantiene constante cada semana. Los lunes no circulan los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Los martes la restricción alcanza a los autos con dígitos finales 3 y 4. El miércoles se limita la circulación a las placas 5 y 6. El jueves la medida afecta a los vehículos con 7 y 8. El viernes, en cambio, quedan fuera de circulación aquellos que terminan en 9 y 0.

Este cronograma obliga a los conductores a organizar su agenda diaria. Planificar los recorridos evita contratiempos y sanciones. Además, la previsión contribuye al orden del tránsito y a una movilidad más segura en zonas de alta circulación. Las autoridades municipales recuerdan que respetar los horarios y días establecidos forma parte de la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del tráfico urbano.

Documentos vigentes para circular sin contratiempos

Para transitar en la ciudad, los conductores deben portar licencia y matrícula vigentes. Cuando alguno de estos documentos caduca, el usuario debe iniciar el proceso de renovación ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El trámite comienza en el portal web de la institución, donde el solicitante genera la orden de pago, cancela el valor correspondiente —ya sea en línea o en puntos autorizados— y agenda un turno.

Una vez confirmada la cita, el conductor debe acudir a la agencia seleccionada con al menos 15 minutos de anticipación. En la oficina entrega el turno impreso, rinde la prueba teórica y espera la emisión de la nueva licencia. Mientras la ANT completa el proceso, el usuario puede circular con el comprobante del turno. Este documento tiene validez durante los controles de tránsito y permite continuar con las actividades diarias sin inconvenientes.

