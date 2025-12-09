Quito mantiene el Pico y Placa de lunes a viernes como herramienta para ordenar la movilidad en las horas de mayor demanda. La ciudad aplica una programación semanal que distribuye los días de restricción según el último dígito de la placa. Este martes 9 de diciembre de 2025, la medida afecta a los vehículos con terminación 3 y 4. Los propietarios deben ajustar su rutina y respetar los horarios para evitar sanciones.

El Municipio enfatiza que la restricción contribuye a una circulación más rápida y segura. La administración municipal asegura que cumplir la medida reduce la carga sobre las vías y agiliza los desplazamientos en toda la capital.

Cómo funciona el Pico y Placa en Quito

La ciudad aplica la restricción de forma rotativa. Los lunes no circulan los autos con placas terminadas en 1 y 2. El martes la medida alcanza a los vehículos con 3 y 4. El miércoles se limita la circulación a quienes tienen 5 y 6. El jueves quedan fuera 7 y 8. El viernes se restringe a 9 y 0.

Cada semana se repite el mismo esquema. Por eso los conductores deben planificar su agenda diaria y evitar desplazamientos en los horarios prohibidos. Organizar los recorridos previene multas y ayuda a mantener el orden y la seguridad en el tránsito urbano.

Licencia y matrícula al día: paso a paso para renovar

Para circular, los usuarios deben portar licencia y matrícula vigentes. Si alguno de estos documentos caduca, el conductor debe iniciar el proceso de renovación en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El trámite comienza en el portal de la institución, donde genera la orden de pago, cancela el valor —en línea o en puntos autorizados— y agenda un turno.

Luego debe acudir a la agencia elegida 15 minutos antes de la cita. En la oficina entrega el turno impreso, rinde la prueba teórica y espera la nueva licencia. Mientras la ANT procesa el documento, puede conducir con el comprobante del turno, válido en los controles de tránsito.

