Quito reactivará el Pico y placa desde este lunes 15 de diciembre de 2025 y mantendrá la regulación para autos y motocicletas en todo el Distrito Metropolitano. Las autoridades municipales aseguran que esta medida ordena la movilidad diaria y reduce la congestión en los tramos más críticos de la jornada. Según el Municipio, la ciudad necesita sostener un esquema que distribuya mejor el flujo vehicular en las horas de mayor circulación.

La administración municipal explica que la restricción disminuye la presión en las principales avenidas y facilita desplazamientos más ágiles durante la jornada laboral. Además, recuerda que Quito no aplica el Pico y placa los fines de semana ni en feriados, porque el tránsito baja de forma natural y las vías soportan una menor carga vehicular.

Vehículos exentos y horarios de restricción

El reglamento permite que varios grupos de vehículos circulen libremente. Los autos de personas adultas mayores, los de conductores con discapacidad, las unidades oficiales y los vehículos eléctricos cruzan la ciudad sin limitaciones y durante todo el día. Estas categorías no siguen los horarios de restricción que rigen para el resto de usuarios.

La normativa opera con el último dígito de la placa. Este lunes 8 de diciembre, la medida se aplica a autos y motocicletas con placas terminadas en 1 y 2. El Municipio mantiene sus franjas habituales: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Las autoridades piden a los conductores respetar estos horarios para evitar embotellamientos y sostener un tránsito fluido. Además, ejecutan operativos de control en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento.

Multas y límites geográficos en Quito

El conductor que incumple la medida recibe una multa económica. La primera infracción equivale al 15% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 69 dólares. La segunda falta sube al 25% del SBU, lo que representa 115 dólares. La tercera infracción llega al 50% del salario y alcanza 230 dólares.

El Pico y placa rige en todo el Distrito Metropolitano. En el norte, la zona de restricción empieza en la avenida de Los Narcisos, junto a la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita. Desde allí, el límite avanza hasta la avenida Morán Valverde, en el sur. En el corredor oriental, la medida cubre la avenida Simón Bolívar desde los intercambiadores de La Granados hasta Carapungo. Hacia el oeste, el perímetro sigue por la avenida Mariscal Sucre hasta enlazar con la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del redondel de El Condado. Con este trazado, el Municipio busca sostener un control amplio del tránsito y reforzar su objetivo de mejorar la movilidad en la capital.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/eVTkbrm0SI — AMTQuito (@AMT_Quito) September 15, 2025

