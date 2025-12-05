Así funciona el Pico y placa en Quito este viernes 5 de diciembre en Quito, en feriado

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El Municipio de Quito mantiene el Pico y placa como una medida clave para enfrentar la congestión en las vías. La administración aplica esta restricción todos los días laborables en el Distrito Metropolitano y la levanta durante los fines de semana y feriados. Con esta acción, busca mejorar la circulación en los principales corredores y acortar los tiempos de viaje en horas pico.

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Las autoridades recuerdan que no todos los conductores están sujetos a la medida. Las personas con discapacidad y los adultos mayores circulan sin limitaciones durante toda la semana. Sus vehículos tienen una exención permanente y no requieren realizar gestiones para mantenerla activa.

Funcionamiento y contexto de la medida

El Pico y placa funciona con dos horarios cada día laborable. La restricción entra en vigor en la mañana, desde las 06:00 hasta las 09:30. Luego vuelve a aplicarse en la tarde, entre las 16:00 y las 20:00. En los fines de semana y feriados, cualquier vehículo puede circular porque el Municipio suspende la regulación. Por lo tanto, este viernes 5 de diciembre, en Quito hay libre circulación.

Quito adoptó esta medida como respuesta al crecimiento urbano y al aumento del parque automotor. La administración siguió el ejemplo de varias ciudades del mundo que usan restricciones vehiculares para disminuir la congestión y mejorar la movilidad. Con los años, el Municipio incorporó el Pico y placa como una política permanente para ordenar el tráfico en los puntos de mayor demanda.

Controles y multas por incumplir

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza los controles y sanciona a quienes incumplen la restricción. La primera multa equivale al 15% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 69 dólares. Si el infractor reincide, la sanción sube al 25% del SBU, lo que representa 115 dólares. En una tercera infracción, el valor llega al 50%, equivalente a 230 dólares.

La AMT también aplica disposiciones cuando un vehículo permanece en los Centros de Retención Vehicular (CRV) durante más de tres años. Cuando un automotor supera ese tiempo, la entidad lo declara en abandono y procede con su chatarrización. Por eso, las autoridades llaman a los propietarios a realizar los trámites de liberación y retiro antes de que se cumpla el plazo.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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