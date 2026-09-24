Horarios del Pico y placa en Quito para este jueves 24 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Antes de movilizarse por Quito este jueves 24 de septiembre de 2026, los conductores deben revisar el último dígito de la placa de su vehículo. La restricción corresponderá a las placas terminadas en 7 y 8.

El pico y placa se aplicará en dos momentos del día. Los automotores afectados podrán circular durante las horas intermedias y después de que finalice la segunda franja.

Pico y placa durante la mañana y la tarde

El primer horario comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La medida volverá a regir desde las 16:00 hasta las 20:00.

Entre las 09:30 y las 16:00, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 podrán movilizarse sin esta limitación. También tendrán libre circulación después de las 20:00.

Así se determina el día de restricción

El calendario semanal distribuye dos terminaciones de placas para cada jornada laboral. Los lunes corresponden al 1 y 2; los martes, al 3 y 4; los miércoles, al 5 y 6; los jueves, al 7 y 8; y los viernes, al 9 y 0.

Para las motocicletas se utiliza el último número de la placa, sin considerar la letra final. La medida no rige durante los fines de semana ni en los feriados nacionales.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy miércoles, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

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Multas por circular en horario restringido

Incumplir el pico y placa genera una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. La sanción aumenta al 30% en caso de reincidencia y llega al 50% desde una segunda reincidencia.

La normativa municipal prohíbe retener los vehículos por esta infracción. También permite reemplazar total o parcialmente la multa económica por horas de trabajo comunitario.

Vehículos que están exceptuados

La restricción no se aplica a vehículos de emergencia, transporte público, transporte escolar e institucional y otros automotores contemplados en la normativa.

También existen excepciones para vehículos conducidos por personas adultas mayores y aquellos vinculados con la movilización de personas con discapacidad.

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