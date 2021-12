Horarios, feriado: AMT controlará el Pico y placa en diciembre

Redacción Elcomercio.com

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó en sus redes sociales que la medida de restricción Pico y placa se mantendrá vigente en Quito durante diciembre del 2021.

La entidad, que controla la movilidad en la capital, recordó a la ciudadanía que la restricción vehicular se aplica en dos horarios en la mañana y en la tarde: desde las 05:00 hasta las 10:00 y de 16:00 a 21:00.

La resolución del Municipio de Quito establece que los vehículos no podrán circular según el último dígito de la placa, un día a la semana con el siguiente esquema:

Miércoles 1 de diciembre: No circulan las placas 5 y 6.

Jueves 2 de diciembre: No deben salir las placas 7 y 8.

Viernes 3 de diciembre: Prohibido el tránsito a las placas 9 y 0.

Sábado 4 de diciembre: Todos pueden circular.

Domingo 5 de diciembre: Sin restricción.

Lunes 6 de diciembre: No se aplica el Pico y placa por el feriado de fundación de la capital.

Límites del Pico y placa

Norte: Calle de los Narcisos (vía sin restricción), intersección con la avenida Córdova Galarza (redondel Sector Escuela Superior de Policía), que luego pasa a unirse con la av. Simón Bolívar (redondel del puente Villorita).

Sur: Restricción hasta el puente de Catahuango, las calles S63 y S60 son vías sin restricción en el área industrial Guamaní (sector Eternit), sigue por la av. Pedro Vicente Maldonado hasta la calle Lucía Albán de Romero, continúa sobre la Albán de Romero hasta conectar con la av. Mariscal Sucre (vías con restricción).

Este: Avenida Simón Bolívar (vía sin restricción).

Oeste: Avenida Mariscal Sucre (con restricción) hasta unirse con la av. Córdova Galarza en dirección hacia la calle de los Narcisos (vías sin restricción vehicular).

Multas

En Quito, los agentes de tránsito imponen una multa y retienen el vehículo de las personas que irrespetan el Pico y placa. Los infractores deben cancelar un porcentaje del salario básico, que varía en función del número de veces en que reincida.

Así, la primera vez que una persona incumpla la medida deberá pagar el 15% del salario básico, la segunda vez tendrá que cancelar el 25% del SBU y si reincide por tercera ocasión será multado con el 50% del salario.

La AMT instó a los conductores a tener en cuenta los horarios y días de la restricción para evitar multas.