La mañana de este domingo 26 de junio de 2022, los capitalinos acudieron a los parques para distraerse. Foto: Dayana Vinueza / EL COMERCIO

Orlando Silva (I)

En un recorrido realizado por este Diario en horas de la mañana del domingo 26 de junio de 2022, se observó una aparente calma en los parques de Quito. Donde menor frecuencia de personas había era en los que están ubicados en las zonas centro – norte de la capital.

En estos lugares la presencia de basura predominaba. Era complicado caminar en los parques El Ejido y el Arbolito sin mirar el piso. Estaba lleno de piedras, desechos y escombros que dejaron los enfrentamientos entre ciudadanos y los uniformados, durante las manifestaciones. Otra realidad era la que se vivía en los parques La Carolina y Bicentenario, en el norte de Quito.

Parque El Arbolito

Marcela Arévalo vende helados en esta zona desde hace más de 25 años. La mujer cuenta que estas dos semanas han sido caóticas para ella y su familia. A pesar de esto salió este domingo 26 de junio a las 9:00, desde su casa ubicada en el centro de Quito. Dijo que al llegar había tranquilidad en el lugar, no como días anteriores. Señaló que, cerca de las 10:45, logró vender más que en toda esta semana.

“Las protestas a los trabajadores del sector nos ha dejado sin ingresos. La semana pasada no sabíamos si podíamos salir o no. Algunos manifestantes eran agresivos, por eso decidimos no volver hasta que se calme la situación”.

Arévalo asegura que, si bien aún no es un domingo similar al de otros días, es el más tranquilo que se ha vivido en las dos últimas semanas.

#Quito | Recorrido por la avenida Patria. Los vehículos circulan por esta vía, zona de enfrentamientos entre manifestantes y policías. pic.twitter.com/x6SzKPeVg5 — El Comercio (@elcomerciocom) June 26, 2022

En otro punto del parque Byron Cano y sus amigos jugaban en una zona que no presentaba mayores daños. Con sus mochilas hacían una especie de arcos para formar una cancha en medio de este lugar. Otras personas sacaban a sus mascotas en las zonas que no estaban tan afectadas por las manifestaciones.

Parque El Ejido

Alrededor de las 11:00, la tranquilidad invadía este parque. El sonido de voladores y bombas se cambió por el de gritos de niños. Sergio Veintimilla vende fruta en este espacio desde hace 10 años. Explica que los comerciantes del lugar han sido perjudicados por las movilizaciones, ya que han tenido pérdidas económicas.

“Antes vendía en un buen día cerca de USD 40, esto normalmente los fines de semana. En estas dos semanas de protestas no he podido vender ni si quiera USD 10”, menciona Veintimilla.

Más adelante, en un puesto de chochos está Diana Gualpa. La mujer menciona que también le afectó las manifestaciones. En estos días no ha podido instalar su puesto. Cuenta que este domingo 26 de junio, después de varios días, ve tranquila la zona y un mayor número de personas en el parque. También ha logrado vender con normalidad.

Un grupo de 17 ciclistas rodeaba la zona externa del parque para ejercitarse. Algunos mencionaron que no han podido salir en estos días a realizar deporte por las movilizaciones. Al ver una aparente calma, decidieron salir. De igual forma mencionaron que tienen cuidado con los escombros que hay en estas zonas.

Parque La Carolina

En la parte norte de la capital, a las 11:25 el ambiente era distinto. Gran cantidad de personas paseaban por las instalaciones de este parque. A pesar de ser un día nublado la gente salió a jugar, caminar, comer, entre otras actividades.

Max Torres salió con su familia para tratar de despejar la mente y compartir con sus hijos. Cuenta que casi todos los fines de semana suele ir a jugar con sus dos hijos al parque, pero la anterior decidió no salir por las movilizaciones.

“Vi un poco en redes a las 10:00 cómo estaba el ambiente en Quito para poder tomar la decisión de salir. Yo vivo por el centro y se me complica muchas veces el tema de la movilización. Hoy por suerte pudimos salir”.

Las canchas estaban repletas. Amigos y familiares ponían sus sacos en los espacios verdes para formar un arco y jugar fútbol. Otras personas simplemente descansaban acostados en el césped o sentados en algunas bancas del parque.

Parque Bicentenario

Largas filas de autos esperaban para ingresar a uno de los parqueaderos de este espacio recreativo, cerca de la avenida Real Audiencia. Alrededor de 15 minutos se demoraba cada vehículo en entrar. Otros optaban por ir a otros estacionamientos más al sur.

Varias personas se bajan de los autos para entrar al parque y esperar adentro al resto de sus familiares y amigos. Sofía Mina contó que llevaba casi 15 minutos esperando antes de ingresar. Su esposo e hija se habían bajado hace 10 minutos para hacer caminar a su perra Chita.

Dentro de este espacio recreacional había una gran cantidad de personas, más que en los otros parques. Casi a las 11:45 la pista, que antes era de aviones, era utilizada por ciclistas y personas que trotaban.

Para algunos el hecho de que no haya el Paseo Dominical les hizo optar por ir al Parque Bicentenario ya que tiene una de las vías más largas de los parques de la capital. Así lo explica Eduardo Vargas que practica este deporte hace más de 9 años.

“Salimos juntos a varios amigos a este parque porque es más seguro que estar expuestos en las vías, al no haber ciclo paseo preferimos venir a este parque para tratar de hacer los mismos recorridos que solemos hacer los domingos”, finalizó Vargas.

En su mayoría en este parque se pudo observar la presencia de ciclistas y personas junto a sus mascotas que también llenaron la zona canina ubicada en la parte norte de este parque.