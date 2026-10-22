Granizada cubrió de blanco la avenida Mariscal Sucre

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La granizada que cayó en Quito durante la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 cubrió parte de la avenida Mariscal Sucre, conocida como la Occidental, con una capa de granizo que dio a la calzada una apariencia similar a la nieve.

El fenómeno afectó al sector de La Comuna, donde personal municipal ejecutó tareas de limpieza para retirar el hielo acumulado. Los agentes de tránsito también acudieron al lugar para apoyar las labores y regular la circulación vehicular.

La acumulación de granizo sobre la vía complicó las condiciones para el tránsito en este tramo del occidente de Quito. Los equipos municipales concentraron sus esfuerzos en despejar la calzada y atender las novedades que dejaron las fuertes lluvias.

Granizo cubrió la avenida Mariscal Sucre en La Comuna

Las imágenes difundidas tras la granizada muestran la capa de hielo que cubrió la avenida Mariscal Sucre. La acumulación alteró el aspecto de la calzada y motivó la intervención de personal operativo en el sentido sur-norte.

La intervención buscó recuperar las condiciones de circulación en una de las principales avenidas de Quito, que conecta varios sectores del occidente de la ciudad.

🚧🌧️ #Activados24Siete | Trabajamos en la limpieza de la av. Mariscal Sucre, sentido sur–norte, sector de La Comuna, tras las fuertes lluvias registradas hoy



⚠️ Circula con precaución y respeta la señalización vial pic.twitter.com/iTvypV2sX7 — Obras Quito (@ObrasQuito) October 22, 2026

Municipio despliega equipos en varios sectores de Quito

Las afectaciones por las lluvias no se limitaron a la avenida Mariscal Sucre. El Municipio informó sobre el despliegue de personal operativo en varios puntos de la capital para atender emergencias y reducir riesgos.

Entre los sectores mencionados constan El Batán, La Mariscal y El Bosque. Los equipos también acudieron a la avenida Cristóbal de Acuña; los deprimidos de la avenida 10 de Agosto y Orellana, y de Naciones Unidas y 10 de Agosto; así como a las intersecciones de las avenidas 10 de Agosto y Colón, La Prensa y América, 6 de Diciembre e Interoceánica, y Mariscal Sucre y Díaz de la Madrid. Además, el operativo incluyó los cruces de Colón y Diego de Almagro y el sector de Metro La Pradera.

#Activados24Siete | Ante las lluvias de esta tarde, desplegamos todo nuestro contingente operativo para atender las afectaciones y reducir los riesgos en distintos sectores de la ciudad.



Nuestros equipos trabajan en El Batán, La Mariscal, El Bosque, av. Mariscal Sucre y… pic.twitter.com/cN9tvTJRMQ — Epmaps – Agua de Quito (@aguadequito) October 22, 2026

Lluvias y granizo complican la movilidad en la capital

La granizada de este jueves se suma a una semana con lluvias intensas en Quito. Durante los últimos días, las precipitaciones provocaron inundaciones, daños en semáforos y afectaciones en la infraestructura vial y eléctrica.

En esta jornada, la acumulación de hielo en la avenida Mariscal Sucre representó una dificultad adicional para la circulación. La limpieza de la calzada y el trabajo de los agentes de tránsito forman parte de la respuesta municipal ante las condiciones meteorológicas.

🚧🧹 #Activados24Siete | ¡Precaución al circular!



📍 Av. Mariscal Sucre: se realizan trabajos de limpieza de calzada.



➡️ Un carril permanece habilitado.



⚠️ Reduce la velocidad y sigue las indicaciones de los agentes de tránsito. pic.twitter.com/C1J9Nh9Jem — AMTQuito (@AMT_Quito) October 22, 2026

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