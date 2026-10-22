Granizada cubrió de blanco la avenida Mariscal Sucre

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La granizada que cayó en Quito durante la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 cubrió parte de la avenida Mariscal Sucre, conocida como la Occidental, con una capa de granizo que dio a la calzada una apariencia similar a la nieve.
El fenómeno afectó al sector de La Comuna, donde personal municipal ejecutó tareas de limpieza para retirar el hielo acumulado. Los agentes de tránsito también acudieron al lugar para apoyar las labores y regular la circulación vehicular.
La acumulación de granizo sobre la vía complicó las condiciones para el tránsito en este tramo del occidente de Quito. Los equipos municipales concentraron sus esfuerzos en despejar la calzada y atender las novedades que dejaron las fuertes lluvias.
Las imágenes difundidas tras la granizada muestran la capa de hielo que cubrió la avenida Mariscal Sucre. La acumulación alteró el aspecto de la calzada y motivó la intervención de personal operativo en el sentido sur-norte.
La intervención buscó recuperar las condiciones de circulación en una de las principales avenidas de Quito, que conecta varios sectores del occidente de la ciudad.
Las afectaciones por las lluvias no se limitaron a la avenida Mariscal Sucre. El Municipio informó sobre el despliegue de personal operativo en varios puntos de la capital para atender emergencias y reducir riesgos.
Entre los sectores mencionados constan El Batán, La Mariscal y El Bosque. Los equipos también acudieron a la avenida Cristóbal de Acuña; los deprimidos de la avenida 10 de Agosto y Orellana, y de Naciones Unidas y 10 de Agosto; así como a las intersecciones de las avenidas 10 de Agosto y Colón, La Prensa y América, 6 de Diciembre e Interoceánica, y Mariscal Sucre y Díaz de la Madrid. Además, el operativo incluyó los cruces de Colón y Diego de Almagro y el sector de Metro La Pradera.
La granizada de este jueves se suma a una semana con lluvias intensas en Quito. Durante los últimos días, las precipitaciones provocaron inundaciones, daños en semáforos y afectaciones en la infraestructura vial y eléctrica.
En esta jornada, la acumulación de hielo en la avenida Mariscal Sucre representó una dificultad adicional para la circulación. La limpieza de la calzada y el trabajo de los agentes de tránsito forman parte de la respuesta municipal ante las condiciones meteorológicas.