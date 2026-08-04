El Ministerio de Salud Pública desmintió la suspensión de actividades en el Hospital General Docente de Calderón de Quito y confirmó que la atención médica opera con absoluta normalidad.

Actividades normales en el Hospital General Docente de Calderón

Ante las versiones difundidas recientemente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado oficial para aclarar la situación operativa del Hospital General Docente de Calderón (HGDC).

Las autoridades sanitarias desmintieron categóricamente cualquier rumor sobre la paralización de servicios, confirmando que el establecimiento de salud, ubicado en el norte de Quito, no ha suspendido sus actividades en ningún momento y mantiene la continuidad total de la atención a todos los usuarios.

Servicios activos y áreas operativas

El Hospital General Docente de Calderón opera con absoluta normalidad en cada una de sus áreas estratégicas. El reporte oficial detalla que la atención se encuentra garantizada en el servicio de consulta externa, el área de emergencia, hospitalización, las unidades de cuidados intensivos y las zonas de apoyo diagnóstico.

De igual manera, las autoridades confirmaron que todas las citas médicas, los procedimientos clínicos y las terapias programadas están totalmente aseguradas y se desarrollan conforme al cronograma establecido.

Estado de limpieza y desinfección institucional

Frente a las especulaciones surgidas en las últimas horas, el MSP aclaró que el Hospital General Docente de Calderón cuenta actualmente con el servicio de limpieza y desinfección activo en la totalidad de sus instalaciones.

Esta labor permanente permite mantener habilitada el 100 % de su cartera de servicios, operando bajo estrictos estándares de calidad y seguridad establecidos por el Sistema Nacional de Salud.

Compromiso con la salud ciudadana

Las autoridades reiteraron su compromiso irrestricto de garantizar el derecho constitucional a una atención médica segura, continua y oportuna en beneficio de la colectividad.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública exhortó a la ciudadanía a informarse de manera responsable, verificando cualquier novedad o reporte únicamente a través de los canales oficiales institucionales y del propio Hospital General Docente de Calderón.

Preguntas frecuentes sobre la atención en el Hospital General Docente de Calderón

❓ ¿Se ha suspendido la atención médica en el Hospital General Docente de Calderón?

No, el Ministerio de Salud Pública desmintió categóricamente los rumores y confirmó que el hospital opera con absoluta normalidad.

Ante versiones que circularon recientemente, la cartera de Estado ratificó que las actividades no se han detenido en ningún momento, garantizando la continuidad de los servicios en el norte de Quito.

❓ ¿Qué áreas se encuentran operativas en el Hospital General Docente de Calderón?

El 100% de su cartera de servicios, incluyendo consulta externa, emergencia, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y apoyo diagnóstico.

Todas las prestaciones médicas, procedimientos y terapias programadas están totalmente aseguradas y se ejecutan respetando el cronograma establecido por la casa de salud.

❓ ¿Cómo se encuentra el servicio de limpieza en el Hospital General Docente de Calderón?

El servicio de limpieza y desinfección se encuentra activo en todas las áreas de la institución sanitaria. Esta labor permanente permite que el establecimiento funcione bajo estrictos estándares de calidad y seguridad del Sistema Nacional de Salud, desmintiendo supuestas afectaciones sanitarias.

❓ ¿Qué deben hacer los pacientes con citas en el Hospital General Docente de Calderón?

Acudir con total confianza, ya que las citas, procedimientos y terapias programadas están completamente aseguradas.

Las autoridades confirmaron que la programación clínica se desarrolla de forma habitual, sin modificaciones ni suspensiones derivadas de las versiones falsas difundidas externamente.

❓ ¿Dónde se puede verificar la información sobre el Hospital General Docente de Calderón?

Únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública y del propio hospital.

El MSP exhortó a la ciudadanía a evitar la desinformación y consultar fuentes institucionales fidedignas antes de replicar rumores sobre las actividades del centro médico.

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