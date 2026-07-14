IESS destina tres millones de dólares para el nuevo hospital básico en Quito

Este martes 14 de julio de 2026, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) oficializó un cambio estructural en su red de atención en Quito. El antiguo Centro Clínico Quirúrgico Central Quito fue recategorizado y ahora opera formalmente como Hospital Básico, tras una intervención que superó los tres millones de dólares en inversión.
La inauguración estuvo a cargo de Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS. Con esta transformación, la entidad busca mejorar la capacidad resolutiva y la eficiencia en la atención médica en Quito.
Esto permitirá el descongestionamiento de otros centros hospitalarios de la institución en la ciudad.
El proyecto de fortalecimiento de esta unidad de segundo nivel está diseñado para impactar positivamente a 164 131 personas. Las cifras proyectadas por el IESS indican que el nuevo Hospital Básico incrementará significativamente el flujo mensual de pacientes.
Se estiman más de 6 700 atenciones en el área de Emergencia y 14 700 en Consulta Externa.
Además, el centro ha optimizado sus procesos para realizar más de 100 hospitalizaciones y superar las 200 cirugías cada mes.
Según informó Bernardo Cordovez durante el acto de apertura, esta unidad forma parte de un proceso más amplio para lograr una seguridad social más cercana a las necesidades actuales de los usuarios.
La recategorización permite que el Hospital Básico Central Quito integre una cartera de servicios expandida.
En cuanto a especialidades quirúrgicas, la unidad ahora cuenta con:
Adicionalmente, se han reforzado servicios complementarios esenciales como Nutrición y Dietética, así como Medicina Transfusional.
La infraestructura física también ha sido adaptada:
El IESS ha señalado que, a la inversión inicial de tres millones de dólares, se sumarán rubros adicionales orientados a fortalecer el talento humano, así como a la adquisición de dispositivos médicos, medicamentos y mejoras continuas en la infraestructura general del hospital.